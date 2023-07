La storia del vitalizio ai parlamentari non finisce mai. Il Senato a sorpresa ha votato sì al ripristino dei vitalizi tagliati per gli ex senatori relativi a prima del 2012, si ritorna a un sistema retributivo per quasi circa cinquecento ex senatori. Adesso torneranno ad avere una pensione che va dai duemila ai cinquemila euro.

Questo quanto ha stabilito il consiglio di garanzia di palazzo Madama: «Salomonicamente però – dice a Domani l’ex senatore del Pdl, avvocato dei ricorrenti e ricorrente lui stesso Maurizio Paniz - non prenderanno gli arretrati».

Nel 2012, con la riforma Fornero, anche ai parlamentari è stato applicato il sistema contributivo e non più retributivo. La delibera del consiglio di presidenza del senato del 16 ottobre 2018 voluta dal Movimento Cinque stelle ha stabilito il taglio degli assegni dei parlamentari che già percepivano un vitalizio prima della riforma Fornero. Con riduzioni «che sono arrivate anche all’80 per cento» della somma, lamenta Paniz.

Un’operazione di riduzione dei costi della politica che ha causato oltre 850 ricorsi al Senato, e oltre mille alla Camera, ricorda con enfasi il legale di Belluno che si batte ormai da anni per la causa. A Palazzo Madama, specifica «adesso ne sono morti oltre 300».

Nel conto poi bisognerà mettere la reversibilità, che riguarda i 300 e altri.

Il colpo di coda

La riforma Fornero del 2012 aveva rivisto il trattamento pensionistico anche per il parlamentari e da allora in poi resta così, ma non per tutti.

La nuova delibera che ha annullato quella del Consiglio di presidenza 2018 è stata votata lo scorso 5 luglio, nell’ultima seduta dell'organo parlamentare appartenente ancora alla vecchia legislatura. La nuova ancora non ha infatti sostituito i membri.

Non a caso, la senatrice del Pd Valeria Valente si è astenuta, visto che nella passata legislatura faceva parte del consiglio di garanzia (un po’ il tribunale parlamentare chiamato a giudicare) e in questa invece fa parte dell’Ufficio di presidenza (che si occupa del governo del Senato).

Secondo quanto viene riferito da fonti parlamentari ha votato sì il presidente, ex senatore di FI, Luigi Vitali (e il suo voto in caso di parità vale doppio) e l’ex M5S Ugo Grassi, no da parte di Alberto Balboni di Fdi e di Pasquale Pepe della Lega.

Non è detto che la partita sia finita, volendo, spiegano dal parlamento, l’Ufficio di presidenza se vorrà potrà fare ricorso contro la scelta.

Il presidente ed ex senatore Vitali, intervistato da Repubblica rivendica: «Abbiamo rimesso le cose in regola secondo quanto ci ha suggerito il Consiglio di Stato e secondo la strada tracciata dalla Corte costituzionale per i tagli alle pensioni d’oro che devono prevedere un tempo limitato di riduzione».

La delibera del 2018 «era stata fatta male e andava approvata una legge, come ha ribadito anche il Consiglio di Stato. Se questo parlamento vuole tagliare i vitalizi occorre fare una legge, non una semplice delibera del Consiglio di presidenza del Senato o della Camera. Comunque la nostra decisione farà giurisprudenza e sono certo si adeguerà anche la Camera».

Il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, difende l’antica battaglia, nonostante il tradimento dell’ex Grassi: «Proprio nell'ultimo giorno utile il centrodestra ha messo a punto questo colpo di mano, confezionando un regalo a chi già gode di vantaggi e trattamenti di favore, dimenticando cittadini e imprese che ogni giorno si sacrificano per sbarcare il lunario». Ecco «csa c’è sotto la maschera dei patrioti: nulla per cittadini, solo favori agli amici di Palazzo», ha scritto su facebook. Fratelli d’Italia si difende. Balboni gli ricorda dell’ex pentastellato: «Prima si informi».

