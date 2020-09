L’esito del voto del 20 e 21 settembre può riscrivere lo scenario politico dei prossimi mesi sia per i rapporti di forza all’interno della maggioranza che all’interno dell’opposizione.

Ieri e oggi gli italiani sono stati chiamati a votare per il referendum sul taglio dei parlamentari, per rinnovare giunte e consigli regionali in Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Veneto e Valle d’Aosta (dove però non si vota direttamente il presidente di regione) e alle amministrative in 606 comuni, tra cui Venezia, Trento e Aosta. Si vota anche in due collegi uninominali in Veneto e Sardegna per eleggere due senatori. Le urne chiudono alle 15 di lunedì 21 settembre e lo spoglio dei risultati parte dalle elezioni suppletive dei due seggi del Senato, poi sono attesi i risultati della consultazione referendaria e quelli delle regionali. Lo spoglio dei voti per le comunali comincerà solo il 22 settembre.

Gli instant poll sul referendum

Gli instant poll di Sky

PUGLIA

Emiliano 36 – 40

Fitto 36 – 40

TOSCANA

Giani 41-45

Ceccardi 38-42

LIGURIA

Toti 53-57

Sansa 33-37

VENETO

Zaia 70-74

Lorenzoni 16-20

CAMPANIA

De Luca 52-56

Caldoro 26-30

LIGURIA

Toti 53-57

Sansa 33-37

Il referendum per il taglio dei parlamentari

Il taglio dei parlamentari è una battaglia portata avanti soprattutto dal Movimento cinque stelle. Si tratta di un referendum costituzionale confermativo: significa che gli elettori sono chiamati a confermare una riforma approvata dal parlamento. In questo caso si tratta della legge che modifica agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione e che riduce i parlamentari eletti alla Camera dei deputati da 630 a 400 e al Senato da 315 a 200.

LaPresse

Niente quorum: affluenza determinante

Il referendum confermativo non prevede il quorum, cioè il suo risultato è valido anche se non si raggiunge il cinquanta per cento dei votanti. L’affluenza è comunque determinante e in questo caso è influenzata dal voto alle regionali e alle amministrative. Ma alle ore 23 del 20 settembre la percentuale dei votanti in tutta Italia era già al 39,37 per cento. Una partecipazione superiore alle attese anche se inferiore di quella registrata all’ultimo referendum sulla riforma costituzionale del 2016, quando aveva votato il 68 per cento degli aventi diritto.

Le differenze tra le regioni

La regione con l’affluenza più alta alle 23 di ieri è la Valle d’Aosta con il 56,37, seguita dal Trentino Alto Adige con il 54,42 e dal Veneto con 51,04 per cento. Quelle dove si è votato di meno sono invece la Sardegna, dove l’affluenza si è fermata al 23,41 per cento, meno di uno su quattro, e la Sicilia dove ha votato il 24,78 per cento.