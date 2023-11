I primi risultati ufficiali delle elezioni politiche in Olanda confermano la vittoria dell'ultradestra di Geert Wilders. Con 64 comuni scrutinati su 346, il partito per la libertà (Pvv) del leader anti-Islam è primo con il 23,8%. Per il secondo posto si profila un testa a testa tra la lista congiunta Socialdemocratici-Verdi (PvDA-GL) guidata da Frans Timmermans, al 15% delle preferenze, e i liberali di destra (Vvd) del premier uscente Mark Rutte, guidati da Dilan Yesilgoz, al 14,4%. Il Nuovo contratto sociale (Nsc) fondato dal cristiano-democratico Pieter Omtzigt ottiene invece il 13,9%. Più staccati gli altri partiti, tra i quali il Movimento dei cittadini boeri (Bbb) a rappresentanza degli agricoltori, al 5,5%. Indietro il populista Thierry Baudet con il suo Forum per la Democrazia (FvD), fermo al 2,2%.

Le feste

La prima a congratularsi è stata Marie Le Pen su X (ex Twitter): - «Congratulazioni a Geert Wilder e al Pvv per la sua spettacolare performance alle elezioni legislative che conferma il crescente attaccamento alla difesa delle identità nazionali. È perché ci sono persone che rifiutano di vedere spenta la fiaccola nazionale che la speranza di cambiamento resta viva in Europa».

Poi anche i nazionalisti di Germania, Spagna e Belgio per il «grande successo». «Ovunque in Europa, i cittadini vogliono un cambiamento politico!», è il tweet pubblicato da Alternative fuer Deutschland. Sulla stessa linea anche il presidente di Vox, lo spagnolo Santiago Abascal: «Sempre più europei - ha scritto su X - chiedono nelle strade e alle urne che le loro nazioni, i loro confini e i loro diritti siano difesi».

Un messaggio per Wilders è arrivato anche dal leader dell’estrema destra fiamminga del Vlaams Belang, Tom Van Grieken: «È chiaro: la popolazione desidera un cambiamento reale. Non solo nei Paesi Bassi, ma anche nelle Fiandre», ha affermato il belga postando una foto con l'amico olandese di lunga data. «Feste come la nostra stanno arrivando in tutta Europa», ha aggiunto.

In Italia il vicepremier Matteo Salvini ha inviato i suoi auguri: «Congratulazioni all'amico Geert Wilders, leader del PVV e storico alleato della Lega, per questa straordinaria vittoria elettorale. Una nuova Europa è possibile: appuntamento domenica 3 dicembre a Firenze», ha scritto su X.

