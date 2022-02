Un preconsiglio alla presenza del presidente, della ministra della Giustizia e dei capidelegazione ha permesso di trovare la quadra per discutere della riforma anche in Cdm

È cominciato a palazzo Chigi il Consiglio dei ministri. Grazie a un incontro precedente tra il presidente del Consiglio Mario Draghi, la ministra della Giustizia Marta Cartabia e i capidelegazione dei partiti di maggioranza, si discuterà anche della riforma del Csm.

Nelle ultime ore prima della riunione, sembrava che questo tema dovesse saltare, così com’è successo per la discussione della questione delle concessioni ai balneari, su cui, a differenza della riforma del Csm, non c’è stato l’accordo in maggioranza.

Si parla anche delle misure necessarie per contrastare la diffusione della peste suina africana e del riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

La discussione

I ministri di Forza Italia sarebbero arrivati a Consiglio già iniziato: erano stati soprattutto loro a spingere per un rinvio ulteriore dell’inizio del Consiglio per negoziare ancora sulla riforma dell’ordinamento giudiziario. Ma adesso filtra che Forza Italia ha «chiesto e ottenuto rassicurazioni» sul fatto che il governo «non chiederà un voto di fiducia e il parlamento sarà sovrano» sulla riforma della giustizia.

Il partito di Silvio Berlusconi avrebbe anche «ottenuto il no alle “porte girevoli” anche per ministri, sottosegretari e assessori, una stretta sui fuori ruolo e il voto degli avvocati sugli avanzamenti di carriera dei magistrati». Forza Italia insiste anche sulla separazione delle funzioni, che andrà «ulteriormente migliorata».

Nel frattempo, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli ha chiesto di non partecipare ai lavori del Consiglio dei ministri nel momento in cui si è cominciato a discutere della riforma del Csm, anche se le norme in discussione non si applicano (già in base al testo Bonafede) agli incarichi in corso.

© Riproduzione riservata