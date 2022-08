Crescono i timori sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia: «La Russia ha portato l'Ucraina e tutti gli europei in una situazione a un passo da un disastro radioattivo», ha detto nelle scorse ore Volodymyr Zelensky, dopo che ieri «per la prima volta nella storia si è fermata la centrale nucleare di Zaporizhzhia». Il presidente ucraino ha voluto «rassicurare tutti gli ucraini» perché, ha detto, «stiamo facendo di tutto per evitare uno scenario di emergenza, ma non dipende solo dal nostro Paese» e «serve una pressione internazionale che costringa» i russi «al ritiro immediato dal territorio della centrale di Zaporizhzhia» e «l'Aiea e le altre organizzazioni internazionali devono agire più rapidamente di quanto stiano facendo ora». L'Aiea deve avere immediatamente accesso al sito, ha affermato, prima che i russi «portino la situazione a un punto di non ritorno».

La portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha detto che la Russia dovrebbe accettare una zona smilitarizzata intorno alla centrale nucleare che da marzo è in mano alle forze di Mosca.

I crimini di guerra

L’Ucraina accusa la Russia di crimini di guerra. Dall'inizio dell'invasione su vasta scala, la Russia a quanto riportano le procure ucraine, avrebbero commesso più di 30mila crimini di guerra e 14mila crimini contro la sicurezza nazionale in Ucraina. Lo ha detto l'ufficio del procuratore generale ucraino in un post su Telegram, riferisce Ukrinform.

I pubblici ministeri ucraini hanno registrato 30.097 crimini di aggressione e crimini di guerra (violazione delle leggi e dei costumi di guerra, pianificazione, preparazione o avvio e conduzione di una guerra di aggressione, propaganda di guerra).

L’appello al nunzio apostolico

Proseguono intanto le polemiche con il Vaticano. Durante l’udienza generale di mercoledì, papa Francesco ha parlato della morte di Daria Dugina, figlia di Aleksander Dugin, il filosofo dei sovranisti: «Penso alla povera ragazza volata in aria per una bomba sotto al sedile di una macchina a Mosca. Gli innocenti pagano la guerra. Gli innocenti. Pensiamo a questa realtà e diciamo uno all'altro che la guerra è una pazzia», ha detto durante l'udienza generale. Dugina lavorava per Russia Today e si era espressa a favore dei separatisti del Donbas.

Il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba, ha quanto riporta Ukrinform, ha invitato il nunzio apostolico in Ucraina, monsignor Visvaldas Kulbokas: «Abbiamo studiato attentamente la citazione completa di Papa Francesco e, prima di tutto, abbiamo deciso di invitare il Nunzio apostolico al ministero per esprimere il disappunto dell’Ucraina», ha affermato.

