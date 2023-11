La Cia, secondo le Forze di difesa israeliane (Idf), sta lavorando con l’intelligence israeliana su piani per salvare gli ostaggi nelle mani di Hamas). Intanto Medici senza frontiere ha annunciato la morte di una suo collaboratore e della sua famiglia in un bombardamento sul campo profughi di Chati

Il governo israeliano ha precisato che le parole del premier, Benjamin Netanyahu, sul mantenimento della «responsabilità complessiva della sicurezza» nella Striscia di Gaza anche dopo la guerra non significa che ci sarà una nuova occupazione dell’enclave palestinese.

Il ministro per gli Affari strategici, Ron Dermer, membro del gabinetto di guerra, ha spiegato che l'obiettivo è garantire che la Striscia diventi un'area smilitarizzata con le forze armate israeliane che potrebbero entrare di nuovo in caso di minacce terroristiche, ma senza governare l'enclave. Gli Stati Uniti si sono detti contrari a una «rioccupazione» di Gaza da parte di Israele e hanno chiesto che la Striscia continui a essere governata dai palestinesi.

Intanto la Cia sta lavorando con l’intelligence israeliana su piani per salvare gli ostaggi nelle mani di Hamas, secondo le Forze di difesa israeliane (Idf). Il direttore dell'agenzia di spionaggio americana Bill Burns ha discusso ieri dell’argomento con il capo di stato maggiore dell'Idf, Herzi Halevi, ha detto il portavoce dell'esercito israeliano Daniel Hagari. Durante l'incontro tra Burns e Halevi in Israele sono stati presentati materiali di intelligence e pianificazione operativa per aiutare il rilascio degli ostaggi, secondo Hagari.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiesto a Benjamin Netanyahu tre giorni di pausa nei combattimenti per permettere la liberazione di almeno una decina di ostaggi in mano ad Hamas secondo la proposta avanzata da Usa, Israele e Qatar.

Intanto Medici senza frontiere ha annunciato la morte di una suo collaboratore e della sua famiglia in un bombardamento sul campo profughi di Chati. L’organizzazione umanitaria nei giorni scorsi aveva diffuso la testimonianza di un suo medico sul terribile attacco contro un'ambulanza fuori l'ospedale di Al Shifa, il principale di Gaza, dove il personale Msf lavora in condizione disperate, quasi al collasso.

Negli Usa

Negli Usa il dibattito continua a essere rovente. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una mozione di censura nei confronti della deputata democratica Rashida Tlaib, per le sue dichiarazioni critiche contro Israele e a favore dei palestinesi a proposito dell'offensiva su Gaza.

La mozione proposta dal repubblicano Rich McCormick è stata approvata con 234 voti a favore e 188 contrari. Quattro repubblicani hanno votato contro e 22 democratici a favore. Tlaib, 47enne deputata del Michigan, di origini palestinesi e prima donna musulmana eletta al Congresso, si era difesa dalle accuse denunciando in un discorso in aula il tentativo di metterla a tacere «distorcendo le mie affermazioni in una risoluzione piena di bugie».

La deputata ha sostenuto come le sue critiche al governo israeliano non possano essere confuse con l'antisemitismo: «Nessun governo può essere al riparo dalle critiche. L’idea che criticare il governo di Israele sia antisemita è una precedente pericoloso che può essere usato per mettere a tacere le voci che si battono per la difesa dei diritti umani». E ha poi concluso: «Non riesco a credere di doverlo dire ma il popolo palestinese non si può gettare nei rifiuti».

