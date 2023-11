Bruxelles ha accettato le nuove proposte italiane relative al Pnrr definendo il nuovo piano «ambizioso». Giorgia Meloni ha espresso la sua soddisfazione per il risultato raggiunto definendolo «una seconda manovra economica»

La Commissione europea ha valutato positivamente le modifiche del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) italiano, che include un capitolo RePowerEU. Grazie all’approvazione, il piano vale 194,4 miliardi di euro di cui 22,6 miliardi di euro andranno in prestiti e altri 71,8 miliardi di euro in sovvenzioni. Prevede inoltre 66 riforme, sette in più rispetto al piano originale, e 150 investimenti.

Valutazione europea

La Commissione ha definito il nuovo piano «ambizioso» perché aiuterà «a promuovere la competitività e la resilienza dell’Italia». Nella sua valutazione positiva, la Commissione ha detto: «Tali misure sono intese a rafforzare riforme fondamentali in settori quali la giustizia, gli appalti pubblici e il diritto della concorrenza».

È stata ben accolta anche la crescita nell’ambizione digitale proposta dal piano italiano tramite una serie di investimenti che favoriranno lo sviluppo di tecnologie avanzate, il sostegno di nuove start up e la ricerca e lo sviluppo. Con il nuovo piano, la transizione digitale del paese avrà a disposizione il 25,6 per cento del totale.

Riguardo all’ambito sociale, invece, sono state previste misure per il rafforzamento del settore sanitario, del sistema educativo, la riduzione delle disparità regionale e l’aumento dell’efficacia delle politiche relative al mercato del lavoro.

Il nuovo capitolo previsto di REPowerEU consiste in cinque riforme nuove e nuovi investimenti con l’obiettivo di rendere l’Europa indipendente dai combustibili fossili prima del 2030. Le misure prevedono il rafforzamento della trasmissione della distribuzione di energia elettrica, un’accelerazione della produzione di energia rinnovabile, una maggiore efficienza energetica per promuovere il progetto della transizione verde.

Ora bisogna attendere l’approvazione del Consiglio che dovrebbe arrivare entro quattro settimane. Solo con il via libera del Consiglio, l’Italia potrà usufruire di 0,5 miliardi di euro di finanziamento preliminare dei fondi REPowerEU.

Reazione italiana

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato l’approvazione da parte dalla Commissione europea dicendo: «Abbiamo la conferma di aver fatto un lavoro di cui il governo può essere molto fiero». Grazie al piano, l’Italia avrà a disposizione «altri 21 miliardi di euro», definiti da Meloni come «una seconda manovra economica».

Nel corso dell’incontro a Palazzo Chigi, ha informato che le modifiche saranno destinate a rendere possibili alcuni progetti che «rischiavano di non essere realizzati nei tempi, irrealizzabili o non ammissibili». Le modifiche apportate sono «frutto della rimodulazione del piano in una ottica di efficientamento», ha aggiunto la premier.

