Questa sera, 31 dicembre, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in diretta dal Quirinale per il tradizionale discorso di fine anno. Lo si potrà seguire in diretta televisiva, ma anche in streaming online e si potrà partecipare alla discussione sui social network. Ecco una guida per poterlo guardare.

L’appuntamento è sempre atteso, ma lo sarà ancora di più oggi, al termine dell’anno più difficile nella storia recente del nostro paese. Ci si aspetta ovviamente un riferimento alla pandemia da Covid-19, un ricordo delle tante vittime, ma anche un forte invito per la vaccinazione. In fondo, il vaccino è il segnale di speranza più forte, alle soglie del 2021.

La diretta del discorso di Mattarella in TV

Sarà facile guardare la diretta del discorso, dalle 20.30. Quasi tutti canali televisivi lo trasmetteranno in contemporanea. La rai ad esempio lo trasmetterà su tutti i suoi tre canali principali. Lo si potrà dunque guardare anche online su RaiPlay.

Stessa cosa anche per Canale 5 e Rete 4: oltre che in televisione, il discorso potrà essere seguito dunque su Mediaset play. Lo trasmetteranno anche i canali all news, come RaiNews, SkyTg e TgCom. La7 lo trasmetterà in coda al telegiornale condotto da Enrico Mentana e prima di uno speciale di Propaganda night.

La diretta del discorso di Mattarella online

Oltre alle varie app dei canali televisivi, la diretta del discorso di Mattarella si potrà guardare online sui principali quotidiani italiani, con aggiornamenti praticamente in contemporanea: lo si potrà fare anche qui, sul sito di Domani.

La diretta sarà trasmessa sul canale YouTube ufficiale del presidente della Repubblica. Sul sito ufficiale sarà poi condivisa anche la trascrizione completa del discorso, una volta disponibile. È probabile che il discorso sarà condiviso dai principali rappresentanti politici.

Su Twitter si potranno seguire anche le loro reazioni in contemporanea, così come i commenti degli altri utenti del social network. Il modo più comodo per seguire la discussione, e prenderne parte, è seguire i trending topic.

