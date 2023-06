Per essere un tema in cima alle priorità della maggioranza, il centrodestra è relativamente poco interessato alla discussione sulla legge che renderà la gestazione per altri un reato universale. Ma è lunedì, e l’agenda dell’aula della Camera è tradizionalmente dedicata alle discussioni generali, il primo passo dell’esame in assemblea: appuntamenti che restano spesso poco frequentati. Anche uno dei pochi argomenti che unisce tutti i partner di maggioranza – e, specularmente, le opposizioni – non fa eccezione.

L’accelerazione del dibattito si condensa in tre ore di dibattito d’aula. Il seguito dell’esame di un testo arrivato in commissione già blindato dal governo verosimilmente sarà rimandato a luglio, quando sarà più facile portare a casa il provvedimento: la maggioranza potrà utilizzare anche lo strumento del contingentamento dei tempi di dibattito a causa della scadenza ravvicinata del provvedimento. L’opposizione promette mobilitazioni in parlamento e fuori: il deputato e relatore di minoranza Riccardo Magi sfoggia in aula un cartello che recita «Genitori, non criminali», mentre fuori dal palazzo si raccolgono i difensori della gpa.

Ma la destra, in difficoltà a trovare l’accordo su temi economici e giuridici, in rotta sulle nomine e in balia delle conseguenze della morte di Silvio Berlusconi, ha bisogno di misure di bandiera da approvare. Possibilmente, di questioni che non spacchino ulteriormente la maggioranza: perfino la riforma della giustizia del ministro Nordio, o meglio le sue parole sull’Anm, hanno provocato un rallentamento delle tempistiche delle altre manovre che Giorgia Meloni ha in mente per la giustizia. Anche il Pnrr, su cui la Commissione Ue aspetta ancora la proposta di modifica di palazzo Chigi, è fermo. Ben venga, dunque, un tema di diritti, su cui la destra possa ritrovarsi unita.

L’aula

Le posizioni nel dibattito non rivelano quasi niente di più rispetto al dibattito in commissione. La destra agita spauracchi come quello dell’opportunità di scegliere i tratti somatici dei bambini (Stefano Candiani, Lega) o quello di strappare bambini dal grembo della madre per assecondare «il desiderio egoistico delle coppie omosessuali» (Grazia Di Maggio, FdI). Forza Italia, invece, si sfila dalla discussione e promette di lasciare un intervento agli atti.

A sinistra si sommano i riferimenti alla recente visita di Elon Musk a palazzo Chigi e a sua figlia, nata dalla gestazione per altri, e alle critiche, non pervenute, di Meloni all’imprenditore sudafricano. A sottolineare che la gpa viene utilizzata soprattutto da coppie eterosessuali sono sia Laura Boldrini del Pd che Chiara Appendino del M5s.

Alessandro Zan, responsabile Pd per i diritti, parla di «un attacco pesantissimo alle famiglie arcobaleno. Di quei bambini a FdI non frega assolutamente nulla». Sulla stessa lunghezza d’onda Andrea Grimaldi di Avs, che accusa la destra di essersi «sentita minoranza nel paese dopo le piazze arcobaleno che chiedevano gli stessi diritti per tutte e tutti».

Ma nonostante gli approcci differenti, le opposizioni – almeno Pd, Più Europa, M5s e Alleanza Sinistra e Verdi – trovano una quasi inedita unità sull’opposizione all’istituzione del reato universale.

Fa eccezione il Terzo polo, che va in ordine sparso. Tra Italia viva e Azione, lo spettro va dalla posizione del senatore Ivan Scalfarotto, che a titolo personale ha presentato la proposta di legge firmata dall’Associazione Luca Coscioni sulla gestazione per altri solidale, a quella di Mara Carfagna, che invece ha contribuito alla stesura del testo in discussione. All’epoca portava la firma dell’ex ministra e di Meloni, in questa legislatura è stato riproposto dalla deputata FdI Carolina Varchi.

Le posizioni dell’opposizione

Insomma, seppure con sfumature differenti, le opposizioni si ritrovano, per una volta, allineate contro la maggioranza. Più Europa spinge per la regolamentazione della gpa solidale (Riccardo Magi ha depositato lo stesso testo di Scalfarotto alla Camera), ma su questa posizione le sensibilità si dividono. Il Pd, che ha dovuto fare i conti con le prese di posizione di alcuni esponenti dell’ala cattodem, come quelle di Graziano Delrio e Valeria Valente, si ferma all’opposizione al reato universale.

Elly Schlein ha già espresso la sua posizione personale favorevole alla gpa, ma spingersi a un’ulteriore liberalizzazione rappresenta in questo momento un azzardo eccessivo: più facile lasciare le cose come stanno, con il divieto, sancito dalla legge 40 del 2004, che vale in Italia ma offre la libertà di rivolgersi a medici all’estero.

Altro è la tutela dei figli già nati: le opposizioni in commissione hanno votato compattamente a favore degli emendamenti che tutelano la trascrizione dell’atto di nascita, messa in discussione dalla circolare Piantedosi. Anche la struttura della legge, che secondo opposizioni e associazioni di settore rischia l’incostituzionalità, ha sollevato critiche condivise.

L’«obbrobrio giuridico» presenta infatti un profilo di conflitto con le norme internazionali e nazionali: la Carta dei diritti dell’Ue prevede che non si possa essere condannati per un reato se è una pratica legale nel paese in cui è stata portata a termine.

Anche la via del crimine internazionale e del delitto contro lo stato non è percorribile, e alcuni interventi, come quello di Andrea Quartini del Movimento 5 stelle, sollevano il rischio di scontri diplomatici con altri paesi dove la pratica è legale. Ma i numeri dell’aula sono contro le obiezioni delle opposizioni, anche se l’«estate militante» lanciata da Schlein è appena cominciata.

