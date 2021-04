Sviatlana Tsikhanouskaya è stata accolta in giro per il mondo da presidenti e capi di governo, ma in Italia incontrerà quasi solo parlamentari. In agenda c’è un appuntamento con il sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova, col ministro del Lavoro Andrea Orlando e col leader del Pd Enrico Letta. Dalla Farnesina e palazzo Chigi per ora non sono arrivati inviti ufficiali