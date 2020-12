La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese è positiva al Covid-19. Ad annunciarlo l’Agi, secondo cui il Cdm di oggi pomeriggio sul Recovery Fund, sospeso e poi ripreso, è stato nuovamente interrotto dopo circa mezz’ora per poter permettere alla titolare del Viminale di lasciare il vertice. Lamorgese, asintomatica, aveva fatto un tampone molecolare di controllo stamattina – ne fa uno ogni circa dieci giorni, a titolo precauzionale – e poi era andata a Palazzo Chigi: l’esito è arrivato proprio mentre era impegnata nell’importante riunione del Consiglio dei ministri che ha l’obiettivo di approvare il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) post-emergenza Covid e la task force che lo guiderà.

Bisognerà adesso ricostruire tutti i potenziali contatti ravvicinati che la ministra dell’Interno ha avuto durante il Cdm di oggi. Gli altri esponenti del governo, infatti, potrebbero adesso essere posti in isolamento fiduciario in attesa di effettuare a loro volta il tampone, già disposto per tutti i partecipanti al Cdm. Stesso discorso per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. I ministri degli Esteri Luigi Di Maio e della Giustizia Alfonso Bonafede, seduti accanto a Lamorgese, hanno anche loro lasciato la seduta per porsi in isolamento fiduciario.

Il vertice di Palazzo Chigi era iniziato stamattina intorno a mezzogiorno, già in ritardo rispetto all’orario di convocazione. I lavori erano stati interrotti per la pausa pranzo ed erano ripresi da circa mezz’ora quando Lamorgese ha appreso di essere positiva al Covid-19. Dopo, il Cdm è regolarmente ripreso per poi concludersi poco prima delle 17.30.

Lamorgese è il secondo membro del governo a contrarre il Covid: prima di lei, a ottobre scorso, anche il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia era risultato positivo a un tampone. Anche lui asintomatico, in quell’occasione ha osservato un periodo di isolamento fiduciario a casa prima di riprendere regolarmente le sue funzioni dopo un ulteriore test negativo.

