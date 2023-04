Nella delicata congiuntura economica attuale, la formazione è tra le chiavi per far ripartire il mercato del lavoro. Per questo Confindustria e sindacati, che insieme fanno parte di Fondimpresa – un fondo per la formazione continua - hanno chiesto al governo di rivedere le norme che considerano aiuto di stato il finanziamento della formazione.

Durante il convegno “Il lavoro al centro”, il presidente Aurelio Regina ha spiegato che «Non c’è crescita senza risorse adeguatamente formate che siano in grado di progettare il cambiamento». Per questo, la vicepresidente Annamaria Trovò ha aggiunto che «il finanziamento della formazione tramite l'apposito contributo dello 0,30 pagato dalle imprese stesse non dovrebbe essere considerato un aiuto di stato», perchè «Non è una strategia vincente in un momento storico in cui il Paese e le imprese hanno bisogno di un sostegno, non certo di un fardello».

All’evento ha partecipato anche la ministra del Lavoro, Marina Calderone, che ha preso atto di come oggi ci sia «una grande quantità di posti di lavoro disponibili con figure professionali che invece non si trovano». Dunque «è strategico e centrale» lavorare per una alleanza tra imprese e sindacati per raggiungere l’obiettivo previsto dal Pnrr: la transizione digitale ed ecologica e il recupero al lavoro di 3 milioni di persone, in particolare giovani e donne, entro il 2025.

Le promesse mancate

Tuttavia, le parole di Calderone si inseriscono in una fase tesa di rapporti tra governo e sindacati, che hanno preso atto degli annunci su un intervento per il taglio del cuneo fiscale previsto dal Def, ma chiedono risposte sui rinnovi contrattuali.

«Su lavoro e previdenza il governo non dà risposte»; ha detto il segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri, che ha confermato la mobilitazione unitaria, in accordo con il segretario confederale della Cgil, Christian Ferrari: «Dopo le promesse elettorali, il governo Meloni ha approvato una manovra di bilancio che ha peggiorato la situazione facendo nuovamente cassa sulle pensioni e colpendo in particolare le donne».

Anche Maurizio Stirpe, vicepresidente di Confindustria, intervenendo all'evento di Fondimpresa ha detto che «c’è una difficoltà strutturale del paese nel saper affrontare i temi del lavoro dignitoso» e si è rivolto ai sindacati, chiedendo di «stabilire insieme quale sia una proposta sul tema degli ammortizzatori sociali e sulle politiche attive del lavoro con cui andare dal referente politico».

