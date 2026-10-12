Trenta contestazioni saranno depositate il 26 ottobre, una per ogni corte d’appello. Saranno diverse, ma accomunate dai «suggerimenti» della Rete dei costituzionalisti. Sarà una «staffetta tra parlamento e società civile», dice il professor Zaccaria

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I ricorsi costituzionali contro il Melonellum rappresentano una «staffetta tra parlamento e giuristi»: così descrive il costituzionalista Roberto Zaccaria quel che sta accendo intorno alla legge elettorale. Finita la battaglia dell’opposizione in aula, comincia ora quella dei costituzionalisti nei tribunali.

L’obiettivo è quello di «depurare» la legge elettorale dalle storture, spiega Enrico Grosso, attraverso sei profili di incostituzionalità precisi, ma «lasciando la legge emendata perfettamente operante».

Le questioni di incostituzionalità

Grasso definisce la legge «gravemente incostituzionale» su sei punti. Il primo, il premio di maggioranza, con riguardo alla proporzionalità in termini numerici del premio di maggioranza e due modalità di assegnazione. Il secondo, l’autonomia della base elettorale tra Camera e Senato: legare i risultati tra le due camere per ottenere il premio lega le camere che sono costituzionalmente autonome tra loro, inoltre il premio è assegnato solo su base nazionale.

Il terzo, si viola la libertà di voto e il diritto di selezione degli eletti: le modalità con cui i vengono assegnati i seggi non rendono conoscibile con certezza l’eletto. Il quarto riguarda la lesione della parità di accesso e dell’equilibrio di genere nei capilista bloccati senza quota di genere.

Il quinto, l’indicazione obbligatoria del candidato presidente, sottintende un dovere inesistente a livello costituzionale di ogni lista di candidarsi anche al governo (e si violano le prerogative del Quirinale). Infine il sesto, che riguarda i limiti di accesso alla competizione elettorale per le nuove forze politiche, con numero abnorme di firme da raccogliere per la partecipazione.

La tecnica dei ricorsi

La tecnica scelta per i ricorsi è raffinata e complessa. Le sei questioni di costituzionalità, svolte e argomentate dai giuristi, verranno inviate come «suggerimenti» agli avvocati che poi materialmente redigeranno il ricorso.

Sono infatti 99 i legali volontari (tra i quali i membri delle associazioni Giuristi democratici, degli avvocati per il no al referendum sulla giustizia e la rete legata a Felice Besostri) che depositeranno 30 ricorsi (29 corti d’appello più circoscrizione estero) ma con formulazioni diverse tra di loro anche nell’ottica delle specialità territoriali, come quella delle regioni a statuto speciale con le minoranze linguistiche.

Saranno presentati tutti il 26 ottobre, due giorni prima dell’entrata in vigore del Melonellum, prevista per il 24. Lo strumento è il ricorso ex articolo 281 decies c.p.c., azione di accertamento dove non c’è istruttoria da svolgere, con elementi di fatto acclarati.

Entro cinque giorni il giudice dovrà fissare l’udienza, la cui data sarà ragionevolmente entro 50 giorni, arrivando a metà gennaio. Alla prima udienza il giudice può trattenere la causa in decisione sulla questione di costituzionalità e fare un’ordinanza di rimessione alla Consulta.

«Sarà una situazione da gestire volta per volta, in teoria il piano può funzionare», spiega Pietro Adami, che ha curato l’organizzazione.

I firmatari

Accanto agli avvocati che depositano i ricorsi, servono i ricorrenti in nome dei quali vengono depositati. A oggi i nomi sono 500, tra giuristi, politici ed esponenti della società civile. Tra i più noti, Lucia Annunziata e Giovanni Bachelet, Massimo Cacciari, Tiziana Ferrario, Gad Lerner, Gianrico Carofiglio, Nando Dalla Chiesa, Maurizio De Giovanni e l’ex magistrato Armando Spataro. Tra i politici spiccano Pierluigi Bersani, Massimo D’Alema, Fausto Bertinotti, Romano Prodi e Livia Turco.

Gli avvocati lavoreranno a titolo gratuito, ma la rete ha aperto un fondo di solidarietà perché i ricorrenti rimangano esenti da spese. Alla conferenza stampa hanno partecipato rappresentanti di tutti i gruppi delle opposizioni, con Simona Bonafè per il Pd, Maria Elena Boschi per Italia Viva, Alfonso Colucci del M5s, Riccardo Magi di Più Europa e Filiberto Zaratti per Avs.

Si muove così la «straordinaria macchina dei ricorsi» evocata da Zaccaria. I giuristi hanno costruito tutto perché i rilievi di costituzionalità ignorati dalla maggioranza in sede di redazione del Melonellum vengano esaminati dalla Consulta. Il cui responso - negativo o positivo - influenzerà necessariamente non solo il prossimo voto ma anche la campagna elettorale.

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