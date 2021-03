Enrico Letta era emozionato, e lo ha fatto sapere a tutti con due selfie su Twitter. Alle 11:45, dopo che sono state ufficializzate le dimissioni di Nicola Zingaretti, ha fatto il discorso con cui diventerà segretario del Pd. Dopo giorni di riflessione, l’arrivo del “sì” tramite social e infine la preparazione del discorso documentato con foto e post, Letta si avvia a prendere il ruolo di capo del Pd appoggiato da tutti: è stato eletto con 860 voti favorevoli, due contrari e 4 astenuti.

La diretta è stata approntata da Radio Immagina, il nuovo organo di informazione del partito, su Facebook.

Il nuovo segretario del Pd ha detto per prima cosa che si sente vicino a Nicola Zingaretti e ha annunciato che domani, lunedì, presenterà «un vademecum» da discutere. Parlando di Covid-19 Letta ha citato Papa Francesco: «Come ha detto lui, vorrebbe un mondo che vivesse un nuovo abbraccio tra giovani e e anziani» e dopo ancora una volta: «Nessuno si salva da solo».

In vista del G20 «Serve coordinamento e cooperazione, altrimenti si sprecano risorse e si perdono vite umane, vorrei che si lanciasse un indice del non coordinamento: il non coordinamento costa vite umane».

Poi ha ricordato la vaccinazione di Sergio Mattarella: «Mattarella che sta in coda, aspetta il suo turno». E ha salutato il presidente della conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, dem presidente dell’Emilia-Romagna che si sarebbe mosso anche lui per la segreteria.

Letta ha poi parlato del problema di genere all’interno del Pd: «Del fatto che qui non ci sia una segretaria donna».

Per quanto riguarda i migranti, Letta ha collegato il discorso alla mancata elezione di Cecilia Malmström alla segreteria generale dell’Ocse: «Lei venne con me a contare le bare a Lampedusa».

Sul fronte estero ha ricordato l’elezione di Joe Biden alla presidenza deli Stati Uniti e la recente scomparsa di Luca Attanasio, e ha rivolto un saluto agli italiani all’estero: «Lo sono stato io stesso».

Hashtag

Letta ha lanciato due hashtag, #lavitachevince e #partecipazione: «Ho intenzione di lavorare come segretario alla partecipazione». Ha ricordato gli ex presidenti della commissione europea, Jaques Delors, e Romano Prodi. Dal primo ha avuto «una lezione di vita straordinaria» e Prodi «è inutile che vi racconti quanto mi lega a lui», in seguito ha citato anche il suo intervento sul Messaggero sul futuro del Pd. Il programma è essere «progressisti nei valori, riformisti nel metodo e radicalità nei termini». Adesso, ha concluso: «Non vi serve un nuovo segretario, vi serve un nuovo Pd». Sarà lì, ha detto, «con l’hashtag #iocisonoPd». Letta ha detto di essere arrivato «con i giovani nel cuore. Ciò che mi ha cambiato la vita. Arrivo qui da persona libera» e ha fatto riferimento alle polemiche di Zingaretti sulle poltrone: «Non dobbiamo restare qui a tutti i costi con le idee delle poltrone» e «chi ha fatto politica ha talenti da giocarsi fuori». Lascia tutti gli incarichi con retribuzione: «Ritengo ci debba essere trasparenza», salvo la presidenza dell’istituto Jacque Delors. «Citando il mio maestro Andreatta che riprendeva Man Ray, non c’è nulla di più sovversivo della verità». E parafrasando don Mazzolari «non dobbiamo parlare dei giovani, ma dobbiamo far parlare i giovani».

Scuola e giovani

Letta ha ricordato che oggi è la giornata della matematica: «Saluto mio padre, a Pisa, matematico, mia madre». Sui temi pandemia, innovazione e mutamento climatico «serve uno scienziato o un giurista? Entrambi, se non ci sono esperti non se ne esce». E ha citato Hanna Arendt: «L'educazione è il momento che decide se noi amiamo abbastanza il mondo da assumercene la responsabilità e salvarlo così dalla rovina, che è inevitabile senza il rinnovamento, senza l'arrivo dei giovani». Letta ha ammesso: «Siamo un partito che non attrae i giovani, per questo voglio mettere in piedi un’università democratica». La gente «ha capito che è meglio avere politici formati piuttosto persone che ritengono che sia un orpello normativo». Infine «io sono convinto che bisogni dare il voto ai 16enni. Bisogna allargare la loro fascia di peso».

Opposizione e potere

Letta è contento «Che Lega e Cinque stelle si siano detti europeisti. Per il Movimento 5 stelle non è una novità, lo abbiamo fatto insieme. La Lega va messa alla prova, per noi è una bella notizia» e ha detto che «si vincono le elezioni avendo il coraggio di andare all’opposizione, non dobbiamo essere il partito del potere». Anche se ha sottolineato che «è la Lega che deve spiegare perché sta nel governo Draghi, non il Pd». Tra i temi all’ordine del giorno «il debito ambientale» e «lo ius soli», il diritto di cittadinanza. Il Pd riprenderà «quello che il governo Conte ha fatto bene». Bisognerà «aumentare a dismisura il tema della criminalità e delle mafie». Così come «serve una tech tax, la lotta ai paradisi fiscali».

Letta vuole rilanciare il dialogo con i sindacati e nella sua segreteria è pronto a istituire un «responsabile alla prossimità» che includa gli enti locali, le regioni e i comuni. Il futuro «deve essere sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale». Letta lavorerà alle alleanze e ha rilanciato quella con il Movimento 5 stelle: «Che sarà guidato da Conte, lo saluto». Dopo l’elezione «andrò nei tre gruppi parlamentari – Camera e Senato ed Europeo – e chiederò delle verifiche». Letta ha detto che andrà anche dai presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico ed Elisabetta Casellati, bisognerà trovare un «nuovo metodo di eleggere i parlamentari» e opporsi al trasformismo: «Il gruppo misto non è il paradiso».

Diritti

Per quanto riguarda i diritti ha dichiarato che oltre allo ius soli, il Pd porterà avanti delle battaglie: «Noi vogliamo che Patrick Zaki diventi cittadino italiano ed europeo». Allo stesso modo per i diritti lgbtq+ il Pd, ha concluso, non può accettare che ci siano atteggiamenti come quelli della Polonia, ovvero omofobi. Ha quindi ricordato i lavoratori dello spettacolo e il settore cultura, tra i più colpiti della pandemia. Quando i contagi caleranno «tra estate e autunno vorrei lanciassimo delle agorà democratiche». Bisognerà decidere come riformare la gestione del partito: «Non si può lavorare con le correnti» e ha ammesso un nuovo uso di internet. Per ora «è già scritto che con questa destra perdiamo. Non è così, non ho lasciato la mia vita precedente per guidarvi verso una sconfitta».

