L’ex ministro dell’Interno, Roberto Maroni, è ricoverato in ospedale, dopo un malore accusato ieri pomeriggio, 4 gennaio. All'ex ministro leghista, si apprende da fonti della Lega, Matteo Salvini ha inviato un messaggio, augurando pronta guarigione. Fonti della Lega di Varese hanno detto all’agenzia Italpress che: «Da quello che sappiamo Roberto Maroni sarebbe cosciente ed è in attesa di ulteriori accertamenti medici per comprendere l'origine dello svenimento». Da quanto si apprende Maroni avrebbe «battuto lievemente la testa, nella caduta, non causata da un incidente ma da uno svenimento».

© Riproduzione riservata