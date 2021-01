«A oggi non c’è evidenza che i vaccini disponibili non siano efficaci rispetto alle varianti». Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, in conferenza stampa. «Con i tagli annunciati da AstraZeneca si dovrà però prevedere una rimodulazione della campagna dei vaccini». Locatelli ha sottolineato l’importanza di migliorare la ricerca delle varianti, anche per riuscire a intervenire.

Una fase delicata

«Le misure prese hanno avuto un loro effetto ma l'epidemia resta in una fase delicata», ha detto Gianni Rezza, direttore della prevenzione del ministero della Salute. «Le misure sono restrittive e antipatiche, ma ogni volta che molliamo, il virus ricomincia a correre. Quindi è meglio mantenere quelle misure che ci permettono di convivere con il virus».

I colori delle regioni

Rezza ha sottolineato che non è compito della cabina di regia decidere i colori in cui includere le varie regioni: «La cabina di regia valuta i rischi. Vediamo, ad esempio, che Sicilia, Sardegna e provincia autonoma di Bolzano sono tra le regioni che hanno un rischio ancora elevato. Vuol dire che la valutazione complessiva ci dice che dobbiamo porre attenzione».

