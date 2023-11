Anche oggi le operazioni saranno sospese per consentire ai civili di passare da nord a sud. In Israele continuano a suonare gli allarmi antirazzo, da nord a sud

Mentre a Gaza City continua a infuriare la battaglia intorno all’ospedale di al Shifa, dove è collocata la principale centrale operativa di Hamas, gli Stati Uniti hanno chiesto conto a Benjamin Netanyahu delle sue dichiarazioni su Gaza.

Netanyahu ha detto che Israele gestirà la sicurezza della striscia anche dopo la fine della guerra, specificando che anche una consegna del territorio al controllo dell’Anp – la soluzione su cui sta lavorando la diplomazia americana – per Tel Aviv non è un’opzione perché ritiene che anche l’Anp educhi i bambini a odiare Israele che per il fatto che non ha condannato l’attacco di Hamas del 7 ottobre. Ora, Washington vuole vederci chiaro.

La battaglia

Sul terreno continuano gli scambi di fuoco. Vicino al campo di al Shati le truppe israeliane hanno avuto un duro scontro con i miliziani di Hamas mentre era in corso l’evacuazione di un palazzo, anche se il grosso dei combattimenti si sta consumando intorno all’ospedale al Shifa. All’attacco delle truppe si sarebbero aggiunti durante la notte pesanti bombardamenti: mentre infuria la battaglia, i pazienti dell’ospedale sono già rimasti senza corrente elettrica mentre le provviste iniziano a scarseggiare.

In Israele hanno ripreso a suonare le sirene antimissili, sia nei pressi di Gornot HaGalil, nel nord del paese, sia nelle comunità più vicine al confine con Gaza, come Kfar Aza e Sa’ad.

