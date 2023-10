Le bozze della manovra? Lasciatele perdere. Problemi con Tajani e Salvini? Fantasie. Mediaset? «Il governo ha rapporti che si hanno con le grandi aziende». Giorgia Meloni tenta di sminare tutte le polemiche di queste ore da Bruxelles, dove ha preso parte al Consiglio europeo. Garantisce che la manovra «è in dirittura d’arrivo», ribadendo che nella legge di bilancio non è prevista «alcuna norma per il prelievo dei conti correnti» da parte dell’Agenzia delle entrate. Conferma però che «è prevista un'intensificazione della lotta all'evasione fiscale.

Del resto, avverte la premier, «vi sconsiglio di rincorrere le bozze della manovra, perché di bozze ce ne sono tante». Giura che «non ci sono problemi particolari da superare, nelle prossime ore, weekend permettendo, la manovra sarà inviata al Parlamento. Il nostro obiettivo è di dare un segnale di compattezza anche approvandola in tempi rapidi». Mentre sulla regola degli “zero emendamenti” da parte della maggioranza, ritiene sia «una buona idea perché l'elemento che qualifica la capacità della maggioranza di fare il suo lavoro è la tempistica con cui decide. Se diamo un segnale che lavoriamo velocemente, rispettando i tempi di una Repubblica parlamentare, facciamo una cosa fatta bene». Parla anche della grana Sgarbi-Sangiuliano, senza sbilanciarsi: «Aspettiamo l’Antitrust, valuteremo nel merito».

Durante il Consiglio europeo spiega Meloni «non si è parlato di Mes, non è stato oggetto di questo dibattito». Ribadendo la sua posizione per giustificare agli alleati il fatto che lo strumento finanziario sia paralizzato dalla mancata ratifica dell’Italia: «Non si può affrontare il tema di questo strumento se non si conosce la cornice», anche perché il Mes «richiama ai vecchi parametri del patto di stabilità». A proposito del quale la premier spiega che «sul nuovo Patto di stabilità e crescita nelle conclusioni del vertice c'è il riferimento a chiudere le nuove regole sulla governance entro la fine dell'anno. Non era scontato, non è una trattativa facile, ma penso che anche grazie al contributo italiano qualche passo in avanti sia stato fatto». La discussione sul Mes in Aula è destinata a slittare ancora? «Lo dirà il Parlamento, non sta a me deciderlo».

Tra i temi sul tavolo del Consiglio Ue, invece, il sostegno all’Ucraina invasa dalla Russia («non abbasseremo la guardia») e il dossier migranti («bisogna lavorare sui confini esterni e sugli accordi con i Paesi di transito. Nuove risorse vanno messe in questo capitolo»).

