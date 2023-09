Lo prevede un decreto del ministero dell'Interno pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale che fissa a 4.938 euro l'importo che deve garantire il migrante, per il periodo massimo di trattenimento di quattro settimane in attesa dell’esito del ricorso

Il governo chiede i soldi ai migranti per non essere rinchiusi nei Centri di permanenza e rimpatrio come garanzia per vitto, alloggio e rimpatrio, in attesa che si concluda il loro ricorso per ottenere il diritto d’asilo. Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto firmato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, della Giustizia, Carlo Nordio, e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha portato questa novità, che prevede che i richiedenti asilo versino una garanzia finanziaria di quasi 5mila qualora non vogliano essere trattenuti in un Centro fino all'esito dell'esame del loro ricorso contro il rigetto della domanda.

Il testo fissa a 4.938 euro l'importo, per il periodo massimo di trattenimento (ovvero 4 settimane). Il valore che per i ministri riguarda «la disponibilità di un alloggio adeguato sul territorio nazionale; della somma occorrente al rimpatrio e di mezzi di sussistenza minimi».

La disposizione

La disposizione si applica a chi è nelle condizioni di essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura alla frontiera, e proviene da un paese sicuro. Allo straniero, si legge, «è dato immediato avviso della facoltà, alternativa al trattenimento, di prestazione della garanzia finanziaria».

I ministri hanno fissato anche le modalità di versamento: «La garanzia finanziaria è prestata in unica soluzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa ed è individuale e non può essere versata da terzi».

Nel caso in cui il richiedente si allontani indebitamente, il prefetto del luogo ha diritto a trattenere la somma a prescindere da come andrà a finire. Tutto a favore del bilancio, come si legge: «Le somme derivanti dall’escussione della garanzia in conformità del presente decreto sono destinate all’entrata del bilancio dello Stato».

