Oggi il Mes torna in Parlamento e per la maggioranza rischia di essere un nuovo incidente simile alla doppietta che ha colpito ieri maggioranza e governo. Alle 14.30 la commissione Esteri della Camera inizierà a discutere i testi per la ratifica del Mes che l’opposizione è riuscita a far calendarizzare per il prossimo 30 giugno.

Per la maggioranza rischia di essere una trappola. Un voto contrario sarebbe uno schiaffo a Bruxelles: il secondo voto contrario alla ratifica del trattato che l’Italia è l’ultimo paese a non aver ratificato. Una mossa particolarmente problematica non solo per il percorso di “accreditamento” presso le istituzioni europee che Meloni ha intrapreso, ma anche perché la Commissione sta ancora trattenendo la terza rata del Pnrr e si prepare a decidere cosa fare con la quarta.

D’altro canto, un voto favorevole rischierebbe di spaccare la maggioranza, con la Lega che è fermamente contraria e la stessa Meloni che ha più volte definito l’approvazione del Mes uno «stigma».

Oggi non si dovrebbe arrivare allo scontro finale. La commissione Esteri si limitera scegliere quale testo mandare al voto alla Camera tra quello del Pd e quello di Italia viva. La maggioranza quindi non potrà fare altro che astenersi o uscire dalla Commissione.

La soluzione del problema è quindi rimandata di poco più di una settimana, quando il provvedimento arriverà alla Camera. A quel punto, il piano della maggioranza è rimandare la votazione, possibilmente a dopo l’estate. «Discutiamo di uno strumento che sara' cambiato, inutile pronunciarci ora», dice un parlamentare leghista interpellato dall’agenzia Agi.

Il parere del Mef

Nel frattempo prosegue la discussione sul dossier inviato ieri alla commissione dal ministero dell’Economia. Un documento preparato dallo staff del ministro dell’Economia leghista Giancarlo Giorgetti e che, di fatto, smentisce tutte le critiche mosse alla ratifica del Mes dai partiti di maggioranza. La ratifica, scrivono i tecnici del ministero, non comporterà né rischi aggiuntivi per il debito italiano né nuove spese, a differenza di quanto sostenuto da anni da Meloni e Salvini.

Oggi proprio il leader della Lega ha minimizzato il contenuto del dossier. «Quella del ministero dell'Economia è stata un'opinione tecnica», ha detto Salvini. «Un conto è la posizione tecnica, un conto è la politica», ha aggiunto il capogruppo leghista alla Camera Riccardo Molinari.

Al “no” al Mes intanto si è aggiunto anche il Movimento 5 stelle che, fino a ieri, aveva mantenuto una certa ambiguità sul tema, pur essendo sempre stato contrario in passato. «Noi siamo contrari allo strumento del Mes perché ha delle condizionalita' che distruggono i Paesi. Sicuramente non voteremo a favore», ha detto questa mattina il deputato Michele Gubitosa.

