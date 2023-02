L’allarme della preside del liceo Da Vinci: «Il fascismo in Italia non è nato con le grandi adunate da migliaia di persone. È nato ai bordi di un marciapiede qualunque, con la vittima di un pestaggio lasciata a sé stessa da passanti indifferenti». Il 21 febbraio il Pascoli: «Questa scuola è antifascista sempre»

Le scuole toscane reagiscono all’agguato squadrista al liceo Michelangiolo di Firenze e si schierano contro il fascismo. Ieri, sulla rete del liceo scientifico Leonardo Da Vinci, è stata diffusa una circolare contro i «rigurgiti» fascisti, Sabato un gruppo di sei membri di Azione studentesca durante un volantinaggio ha picchiato due ragazzi del liceo appartenenti al collettivo Sum: «Il fascismo in Italia non è nato con le grandi adunate da migliaia di persone», si legge nel documento inviato a studenti, docenti e personale Ata».

Il fascismo «è nato ai bordi di un marciapiede qualunque, con la vittima di un pestaggio per motivi politici che è stata lasciata a sé stessa da passanti indifferenti. “Odio gli indifferenti” diceva un grande italiano, Antonio Gramsci, che i fascisti chiusero in un carcere fino alla morte, impauriti come conigli dalla forza delle sue idee».

In momenti come questi, continua la preside «nella storia, i totalitarismi hanno preso piede e fondato le loro fortune, rovinando quelle di intere generazioni». Adesso bisogna avere fiducia e condannare le violenze: «Chi decanta il valore delle frontiere, chi onora il sangue degli avi in contrapposizione ai diversi, continuando ad alzare muri, va lasciato solo, chiamato con il suo nome, combattuto con le idee e con la cultura. Senza illudersi che questo disgustoso rigurgito passi da sé. Lo pensavano anche tanti italiani per bene cento anni fa ma non è andata cosi.»

Il liceo Pascoli

Anche al liceo linguistico Pascoli un gruppo di ragazzi di Azione studentesca era arrivato alle porte dell’istituto pochi giorni fa, e l’istituto ha reso chiaro che non si farà piegare dalle minacce. Il Tirreno ha raccontato che il gruppo era arrivato alle porte del liceo con delle le cinghie, la situazione sarebbe potuta degenerare, ma l’intervento immediato del corpo docente ha evitato che la spedizione finisse nella violenza. La scuola il 21 febbraio ha pubblicato un messaggio sulla sua home: «Questa scuola è antifascista».

«Contro queste manifestazioni illiberali e violente la nostra comunità educante ribadisce la sua posizione netta e inequivocabile: nessuna motivazione può giustificare la violenza e la negazione della libertà di espressione. La persona è e resta intoccabile, poiché abbiamo eletto il sistema democratico e dobbiamo viverlo e salvaguardarlo sempre. Tutti e tutte, nella scuola e nella società, nella politica e nelle istituzioni, siamo chiamati a farlo e a confermare l’impegno per una cultura del diritto, della libertà, dello scambio d’idee e della pace».

Nei giorni scorsi, anche il liceo scientifico Castelnuovo ha inviato una comunicazione interna all’istituto perché segnalino ogni situazione sospetta, «con l’auspicio che ciò che è occorso non abbia più a ripetersi».

© Riproduzione riservata