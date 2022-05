Si è dimesso anche l’unico componente di Fratelli d’Italia, Urso, presidente del Copasir. Il presidente filoputiniano del Movimento 5 stelle (in corso di espulsione) Vito Petrocelli non vuole mollare la poltrona e ha cercato di mettersi in contatto con la Russia.

La commissione Esteri del Senato è diventata terreno di guerra per la crisi Ucraina: i senatori della Lega e del Pd che fanno parte della Commissione Affari Esteri hanno firmato la lettera di dimissioni per spingere il presidente filoputiniano del Movimento 5 stelle (in corso di espulsione) Vito Petrocelli ad andare via. La compagine leghista è composta da Tony Chike Iwobi, Stefano Lucidi, Manuel Vescovi e dal segretario Matteo Salvini. Subito dopo è arrivato l’annucio del presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte: «Tutti i senatori M5s si dimetteranno». Il Movimento «contrbuirà superare l'empasse in commissione», pure il fuoriuscito Airola, contattato direttamente da Conte: «persona intelligente e seria e di cui mi pregio di essere amico» ha concluso il presidente del Movimento.

Il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo dem in Commissione, ha spiegato: «Abbiamo già rassegnato le nostre dimissioni nelle mani della presidente del gruppo Simona Malpezzi e non parteciperemo ai lavori della Commissione Esteri finché non si risolverà la questione della presidenza Petrocelli».

In mattinata ha annunciato le sue dimissioni anche l’unico componente di Fratelli d’Italia, Adolfo Urso, che ricopre in parlamento anche il ruolo di presidente del Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Il giorno precedente si era già fatta da parte la senatrice di Italia viva, Laura Garavini, vice presidente della commissione. I parlamentari di Forza Italia non si sono ancora mossi.

Il caso

Il senatore nelle scorse settimane aveva già fatto discutere. L’ultima mossa era stata la “Z” maiuscola che mimava quella sui carri armati russi per augurare «Buona festa della LiberaZione». Un tweet a cui il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, aveva risposto annunciando sui social l’espulsione dal Movimento.

Nonostante i parlamentari si siano mossi scrivendo alla presidente del Senato Elisabetta Casellati per cercare di rimuoverlo, la presidente attualmente non vuole agire in assenza di una precisa procedura prevista, così anche la Giunta per il regolamento che ha lasciato la situazione immutata. La presidente è intenzionata a muoversi solo se tutti i membri della commissione si dimettono perché non ci sono nemmeno precedenti a cui rifarsi. I parlamentari finora hanno menzionato come precedente il caso Renzo Gubert del 1999: il parlamentare era stato rimosso dalla carica di vicepresidente della commissione Difesa. In quel caso non gli è stato tolto l'incarico, ma il partito ha deciso di cambiargli commissione, dunque è venuto meno il suo incarico di "vice". Una cosa però mai accaduta a un presidente.

Dunque l’unica soluzione resterebbero le dimissioni di massa per la formazione di una nuova commissione e dunque l’elezione di un nuovo presidente.

Il compagno Petrov

Petrocelli ormai chiamato sulla stampa “compagno Petrov” non si muove: «Non mi dimetto perché sento di rappresentare la nostra Costituzione, la volontà della maggioranza degli italiani che non hanno più partiti che la rappresentino in parlamento e perché onorerò fino all'ultimo giorno gli impegni per la pace e il dialogo internazionale che ho preso con gli elettori nel 2018», ha dichiarato all’Agi.

Petrocelli sin dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina si era dimostrato vicino alla Russia e critico con il governo, e ad aprile ha smesso di votare i provvedimenti della maggioranza di cui pure farebbe parte in quanto membro del Movimento, anche sei Cinque stelle stanno lavorando per cacciarlo.

Garavini durante la seduta di mercoledì ha lanciato l’allarme sulle iniziative di Petrocelli: da presidente della commissione ha preso l'iniziativa all’oscuro degli altri parlamentari per organizzare una riunione, coinvolgendo i presidenti delle commissioni Esteri dei parlamenti di Turchia, Russia e Ucraina, avente per tema le possibili trattative di pace tra Russia e Ucraina. Una scelta che Petrocelli ha confermato ai parlamentari. Solo dopo esplicita richiesta di Garavini ha informato i colleghi di aver interpellato il suo omologo turco per sondare la possibilità di una riunione «nel format come accennato dalla senatrice».

© Riproduzione riservata