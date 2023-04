L’ultima versione del Decreto Lavoro destinato a essere presentato il 1° maggio nel giorno della Festa dei Lavoratori allarga ancora di più la possibilità dell’utilizzo dei voucher nel settore di competenza del ministero del Turismo e liberalizza ancora di più l’uso dei contratti a termine.

La passione per i voucher di Santanché

Nella bozza aggiornata a ieri l’articolo 30, infatti, aumenta da 10mila a 15mila la soglia dei contratti sotto prestazione occasionale per gli «utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi di divertimento». Per quanto riguarda i contratti a termine il decreto interviene direttamente sull’articolo 19 del decreto legislativo del 2015 e permette i contratti a termine tra i 12 e i 24 mesi nei casi previsti dai contratti collettivi e se non sono previsti nella contrattazione collettiva per esigenze specifiche individuate dalle parti, cioè dal datore di lavoro e del lavoratore.

Un anno e mezzo senza limiti

Cade anche l’ultimo limite, cioè la necessità di certificazione dell’esigenza da parte di un professionista come un consulente del lavoro. E ne viene invece inserito uno temporale: il 31 dicembre 2024. Intanto per un anno e mezzo liberi tutti.

