È iniziato poco fa il vertice del centrodestra sul Quirinale. I leader di Fratelli d’Italia e Lega, Giorgia Meloni e Matteo Salvini, sono arrivati a Villa Grande, la residenza romana di Silvio Berlusconi. Insieme a Meloni, c’è anche il senatore Ignazio La Russa. Per Cambiamo! parteciperà Luigi Brugnaro, non sarà invece presente il presidente della Liguria Giovanni Toti. Siedono al tavolo anche Antonio Tajani, Gianni Letta, Lorenzo Cesa (Udc) e Maurizio Lupi di Noi con l’Italia.

In mattinata, la manifestazione in vista del voto alle elezioni suppletive di Roma per la candidata Simonetta Matone è diventata occasione di dichiarazioni.

Salvini: centrodestra compatto

Il leader della Lega Matteo Salvini ha già lanciato un appello agli alleati di centrodestra. "Sul Quirinale il centrodestra voterà dall'inizio alla fine in maniera compatta", ha detto, aggiungendo che "nessuno può mettere veti, rinnoverò il mio invito a Conte, a Renzi, a Letta a incontrarci". Insomma, rimane nel mezzo, non allontanando l’ipotesi di un piano B, oltre Berlusconi.

Aggiunge però che “Saremo in 210 e in 210 voteremo, se Berlusconi deciderà di scendere in campo, saremo il partito più compatto e granitico", visto che "per trenta anni è stato il centrosinistra a dare le carte, ora il centrodestra può avere una occasione storica di fare una scelta di livello che non sia di sinistra".

Il vertice si svolgerà a ora di pranzo e Berlusconi dovrà convincere gli alleati Salvini e Meloni, oltre ai centristi di Giovanni Toti, Maurizio Lupi e Lorenzo Cesa, che la sua caccia ai voti di queste settimane è stata fruttuosa.

Gasparri: Berlusconi deve avere pieno sostegno

Il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, chiede che dal vertice esca una indicazione di pieno sostegno alla candidatura al Colle di Silvio Berlusconi, ricordandone i meriti come premier e come leader del centrodestra. “Dobbiamo andare avanti su questa strada, forti dell'esperienza accumulata da Berlusconi e cercando nel Parlamento la maggiore condivisione possibile. Ma non c'e' nessuno che possa individualmente mettere un timbro su una singola persona per definirla divisiva o unitaria”.

Sgarbi: «Oggi ho raccolto altri 5 voti»

Intanto, proseguono anche i movimenti per assicurare i voti necessari all’elezione. «Oggi è andata bene, ho trovati altri cinque nuovi parlamentari pronti a votare Berlusconi al Colle...»., dice Vittorio Sgarbi, considerato uno degli intermediari quirinalizi del fondatore di Forza Italia in parlamento, all’AdnKronos poco prima dell’inizio della riunione dei leader del centrodestra a Villa Grande

«Personalmente, compresi i 5 di stamattina, ho raccolto 15 parlamentari in più e siamo partiti da più di una settimana» con quella che è stata ribattezzata l'operazione scoiattolo. «Questo significa che oggi sono più sollevato di ieri...», dice fiducioso Sgarbi, che però dice di aver anche individuato 12 parlamentari di centrodestra che non voteranno mai Berlusconi.

