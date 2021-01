Vanno avanti le trattative per il piano nazionale di ripresa e resilienza. Negli scorsi giorni il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, insieme al ministro per gli Affari Ue Vincenzo Amendola, ha incontrato in video conferenza le delegazioni dei partiti di maggioranza per discutere come dovranno essere utilizzati i 209 miliardi destinati all’Italia del Next Generation Eu. Ecco i documenti consegnati dalle delegazioni del Pd e di Italia Viva.

La proposta del Pd

Italia Viva: il piano Ciao

