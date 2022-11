Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha detto al Corriere che i medici no vax reintegrati saranno circa 4mila, quello che andranno a fare saranno «le singole direzioni sanitarie a deciderlo, valutando il posto migliore». In Puglia, ha ribadito l’assessore alla Sanità, Rocco Palese, la legge che obbliga il personale sanitario a vaccinarsi anche contro il Covid «c’è e rimane in vigore», dunque non potranno entrare in contatto con i pazienti. Stessa scelta in Campania, dove Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ha inviato una direttiva di analogo contenuto.

La legge e la direttiva

Nel testo, con cui si fa obbligo di definire l'impiego del personale sanitario non vaccinato, viene ugualmente deciso di tutelare la salute dei pazienti e degli operatori vaccinati con «le necessarie azioni dirette a contrastare ogni ipotesi di contagio».

Per quanto riguarda la legge Pugliese, secondo il Pd non può essere impugnata, diversamente da come sostiene il sottosegretario Marcello Gemmato: «Il termine per l'impugnativa del Governo nazionale è scaduto il 9 maggio 2021, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione. Più di un anno e mezzo fa», ha dichiarato il presidente della I commissione Bilancio del Consiglio regionale pugliese, Fabiano Amati (Pd). La legge sull'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, incluso il Covid, era stata già impugnata ma la Corte Costituzionale ha rigettato l'impugnazione. «Il governo nazionale – ha proseguito - mediti, piuttosto, di estendere a tutte le regioni italiane l'obbligo vaccinale per tutte le vaccinazioni».

