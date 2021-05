Salta di colpo la trattativa con l’ex premier Giuseppe Conte sul nome di Nicola Zingaretti candidato al Campidoglio, quando ormai in troppi erano convinti che il successo era cosa fatta. Nel primo pomeriggio accade quello che nelle chat dei notabili Pd viene definito senza mezzi termini «un macello». Alle cinque e mezza Roberto Gualtieri, il nome tenuto per più di un mese in freezer nella speranza che si materializzasse la congiuntura astrale favorevole alla corsa del presidente della Regione Lazio, twitta: «Mi metto a disposizione di Roma, con umiltà e orgoglio. Partecipo alle primarie del 20 giugno». Conte ha trattato con Francesco Boccia ma ha parlato anche con il segretario Enrico Letta. E si era impegnato a trovare il modo di convincere i Cinque stelle della regione a restare in giunta anche se il loro presidente sarebbe diventato l’imbattibile sfidante della sindaca. Ci ha provato anche Luigi Di Maio. Ma la sindaca Virginia Raggi è stata irremovibile: irricevibile per lei la proposta di abbassare la tensione con Zingaretti e avviarsi a un’intesa, almeno sul secondo turno. Del resto anche per Zingaretti sarebbe stata una passeggiata. Ma l’irreparabile arriva dalla regione. Una delle due assessore, Valentina Corrado, fa sapere di avere pronta la lettera di dimissioni in caso di corsa del «suo» presidente. Conte detta una nota di resa a LaStampa.it: Raggi è «un ottimo candidato», si augura che il candidato Pd «non metta in discussione il lavoro comune» alla Pisana che merita «di essere portato a termine fino alla fine della legislatura». Dal Nazareno viene spiegato che il tentativo di far ritirare Raggi andava verificato fino in fondo. Ma «Gualtieri è in campo da sempre» e ha «ottimi sondaggi. E la scelta finale è stata quella di non mettere a rischio la regione durante la delicata fase delle vaccinazioni. Zingaretti dunque resta al suo posto, ammaccato dal braccio di ferro perso dai suoi con i M5S. A uscire ammaccato è però anche il Nazareno, ora anche la sospirata alleanza a Napoli balla.

