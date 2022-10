Matteo Salvini se la prende con Domani per aver suggerito che il leader leghista non è adatto a ricoprire l’incarico di ministro della Natalità. In un post su Facebook in cui riprende l’articolo, Salvini commenta: «A sinistra sono ossessionati».

L’articolo in questione è stato scritto da Matteo Rizzolli, professore associato di economia all’università Lumsa e all’istituto Giovanni Paolo II. Nel suo commento, Rizzolli definisce una buona notizia l’idea, trapelata in questi giorni, di creare un ministero senza portafoglio dedicato alla natalità. «È già una chiara indicazione dell’agenda politica da perseguire così come è stato, per la scorsa legislatura, l’istituzione del ministero della Transizione ecologica. Un ministro si giocherà la faccia sulla questione della natalità e per non perderla dovrà far cambiare passo al paese», scrive Rizzolli.

Ma per Rizzolli è una buona notizia anche che Salvini non voglia andare al nuovo ministero, preferendo l’Interno o l’Agricoltura. «È fondamentale che il nuovo ministro continui su questa linea perché quella della natalità e del benessere delle famiglie è una battaglia comune che il paese non può permettersi di perdere», conclude il professore.

