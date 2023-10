Uno shock che ha provocato un’ondata di proteste. E l’inevitabile richiesta di un cambio di rotta sui tagli al cinema. Le opposizioni e il mondo della cultura hanno fatto sentire la propria voce, piena di indignazione, di fronte alla lettera pubblicata da Domani, in cui il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, mette a disposizione 100 milioni di euro da tagliare, nell’ambito della manovra, al fondo per l’audiovisivo.

Nelle chat così come nelle conversazioni private, gli operatori del mondo cinematografico stanno valutando se avanzare una richiesta di dimissioni. La parola riecheggia, al momento, ma nessuno ha ancora intenzione di pronunciarla in chiaro.

Lettera di Sangiuliano, imbarazzo al Mic

Intanto il Mic, in imbarazzo dopo la polemica, sta valutando una marcia indietro, confermata in parte dalle parole di Pupi Avati, regista e consulente di Sangiuliano: «Ho saputo da alcuni funzionari che i tagli rientreranno». Sull’entità della riduzione, però, non ci sono informazioni esatte. Di sicuro, ammette Avati, le «misure hanno messo in allarme il mondo del cinema italiano. Tagliando la tax credit ci sarebbe un colpo alla misura che aiuta il settore». Il consulente di Sangiuliano specifica, comunque, di non aver avuto «alcun ruolo in tutta la vicenda. Non mi siano attribuiti poteri di cui non dispongo». Le notizie di ridimensionamento non sono sufficienti a placare l’ira delle opposizioni, creando almeno un campo largo del dissenso. «Non ha precedenti che un ministro della Cultura inviti il collega del Mef a tagliare fondi - 100 milioni di euro - al cinema oltre quelli richiesti», accusa la segretaria del Pd, Elly Schlein. «Qui siamo oltre l’imperizia: siamo alla scelleratezza», incalza la leader dem, annunciando una battaglia intransigente: «Ci opporremo in ogni sede».

Questa volta sulla stessa lunghezza d’onda si sintonizza anche un rivale storico di Schlein, Matteo Renzi, presidente di Italia viva: «Il ministro della cultura dopo aver cancellato la 18App propone di tagliare anche sul cinema. Allucinante». L’ex presidente del Consiglio si chiede quindi: «Finiremo con il rimpiangere Tremonti».

Di «accanimento patologico contro la cultura», parla invece il segretario e deputato di +Europa, Riccardo Magi, che elenca le iniziative ostili al comparto culturale, cominciando ­«dall’assalto al centro sperimentale di cinematografia, al museo Egizio di Torino, fino all’ultimo scandaloso taglio al cinema proposto da Sangiuliano al Mef». Per Alleanza verdi-sinistra quelli al cinema rientrano nei «tagli e pure lineari», secondo il ragionamento del senatore Peppe De Cristofaro. «Una vergogna per un settore strategico - insiste il capogruppo a Palazzo Madama di Avs - che fino a ieri è stato in forte crisi a causa della pandemia. Non oso immaginare cosa taglieranno gli altri ministri. Di sicuro ci rimetteranno i cittadini».

La richiesta del parlamento

Dal Pd arriva poi la richiesta di portare la questione in aula. «Il ministro Sangiuliano chiarisca in Parlamento le proprie intenzioni, in modo che non si consumino manovre opache sulle spalle del cinema e dei lavoratori della cultura», scrivono in una nota Matteo Orfini e Francesco Verducci, esponenti dem delle commissioni Cultura di Camera e Senato. Mentre per l’altra senatrice del Pd, Cecilia D’Elia, è una «scelta miope e folle».



