Un migliaio di persone sono scese in strada a Napoli per manifestare davanti alla sede della Regione Campania contro il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino e contro l'ipotesi di lockdown. La folla si è radunata in Largo San Domenico Maggiore e ha raggiunto via Santa Lucia, dove si trova la sede della Regione Campania. Lì ci sono stati scontri con la polizia in tenuta antisommossa, lancio di lacrimogeni da entrambe le parti, e lancio di petardi.

Diverse persone sono state firmate. Due uomini di 32 anni, entrambi del quartiere Vasto e con piccoli precedenti per stupefacenti, sono stati arrestati con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Nei disordini è stata aggredita anche una troupe di Skytg24. L’inviato Paolo Fratter e gli operatori Vincenzo Triente e Fabio Giulianelli sono stati costretti a fuggire e sono stati inseguiti nei vicoli, come si vede nel video, mentre stavano facendo il loro lavoro.

«Dietro agli scontri c’era la criminalità organizzata, non i commercianti. Lo Stato, a tutti i livelli, non deve arretrare», ha detto Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e deputato del MoVimento 5 Stelle.

Secondo Matteo Mauri, vice ministro dell’Interno con delega alla pubblica sicurezza, «quanto accaduto a Napoli è gravissimo. È del tutto chiaro che non si è trattata di una protesta spontanea. Ma di azioni preordinate, organizzate nella quasi totalità da frange di tifosi violenti, da ambienti criminali, anche legati alla Camorra, e da settori dell'estremismo politico. Si tratta di delinquenti che risponderanno per quello che hanno fatto».

