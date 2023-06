Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato nuovamente ricoverato all'ospedale San Raffaele, da dove era stato dimesso il 19 maggio scorso dopo 45 giorni di ricovero. In questo caso, Berlusconi si trova nel reparto degenza ed è stato confermato che resterà per la notte. Domani era in programma un vertice nella sua villa ad Arcore con lo “stato maggiore” di Forza Italia.

Il vicepremier forzista, Antonio Tajani, ha detto che «Sono controlli che erano già previsti, sono stati soltanto anticipati di qualche giorno».

Il leader di Forza Italia durante lo scorso ricovero era stato trattenuto per un primo periodo in terapia intensiva per una polmonite particolarmente delicata, visto che l’ex premier soffre di una forma di leucemia. L’evento infettivo, ha reso noto allora il bollettino dell’ospedale, si inquadrava nel contesto della condizione ematologica cronica di cui è portatore da tempo: leucemia mielomonocitica, di cui era stata accertata la persistente fase cronica e l’assenza di caratteristiche evolutive in leucemia acuta.

