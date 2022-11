L’annuncio dei due leader Bonelli e Fratoianni: «Rispettiamo questa scelta non dovuta». Così, spiegano, si occuperà di «approfondire» le indagini sulla suocera relative alle coop, ma continuerà a lavorare in commissione Agricoltura e a seguire i lavori di Montecitorio

Dalle immagini del suo ingresso alla camera con gli stivali sporchi di fango non è passato nemmeno un mese, e il deputato Aboubakar Soumahoro, dopo un lungo colloquio con i leader dei Verdi e di Sinistra Italiana Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni mercoledì sera, ha deciso di autosospendersi dal gruppo. Così, spiegano i due leader, potrà approfondire la vicenda che vede la suocera indagata per malversazione dalla procura di Latina: «Lo abbiamo trovato sereno e determinato», comunicano Fratoianni e Bonelli insieme alla capogruppo Liliana Zanella .

Di fatto la sua attività parlamentare risulterà invariata, dovrebbe perciò continuare a intervenire in commissione Agricoltura, di cui fa parte, alle sedute dell’Aula di Montecitorio e alle votazioni. Il segretario di Sinistra Italiana, Fratoianni, conferma a Domani che non ci saranno risvolti, per così dire, pratici: «È un atto politico».

Aboubakar Soumahoro, hanno scritto nella nota, «ha esposto il suo punto di vista e ha annunciato l'intenzione di rispondere punto su punto e nel merito alle contestazioni giornalistiche ribadendo la sua assoluta estraneità alle vicende. Naturalmente sarà lui a farlo, nelle forme e nei tempi che riterrà più opportuni».

Alleanza Verdi e Sinistra non hanno obiettato: «Rispettiamo questa scelta che seppur non dovuta, mostra il massimo rispetto che Aboubakar Soumahoro ha delle istituzioni e del valore dell'impegno politico per promuovere le ragioni delle battaglie in difesa degli ultimi che abbiamo sempre condiviso con Aboubakar - continuano Bonelli, Fratoianni e Zanella -. Siamo fiduciosi, considerato quanto riferitoci, che la vicenda possa essere chiarita in tempi rapidi e senza alcuna ombra».

Il caso

Il caso è scoppiato la settimana scorsa, quando è emersa la notizia delle indagini della Guardia di Finanza sulle due cooperative Karibu e Consorzio Aid, gestite dalla suocera del parlamentare Marie Therese Mukamitsindo e dalla moglie Liliane Murekatete. Gli approfondimenti della Gdf, come raccontato da Domani, hanno finora mappato solo i finanziamenti pubblici per milioni ottenuti dal 2018 al 2020, per capire se sono stati spesi o meno secondo le regole.

Ora i militari dovranno setacciare pure bonifici, entrate e uscite degli ultimi due anni durante i quali il conto economico delle attività di famiglia è precipitato, provocando la crisi che ha portato 26 lavoratori a cui non venivano pagati gli stipendi per 400mila euro («è colpa degli enti che a loro volta sono indietro con le erogazioni», risponde Mukamitsindo) a rivolgersi al sindacato UilTucs, che ha fatto scoppiare il caso sui giornali. Intanto è arrivata la conferma che risulta direttamente indagata Mukamitsindo.

Nel 2019 era stato realizzato un dossier sui centri gestiti dalle cooperative, ed Elena Fattori, rispondendo a questo giornale, ha riferito che alcune cose non andavano come avrebbero dovuto: «In quel centro non avrei messo manco i cani». Il centro gestito dalla cooperativa Karibu a cui si riferiva l’esponente politica, oggi risulta chiuso.

