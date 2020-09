L’esito del voto del 20 e 21 settembre può riscrivere lo scenario politico dei prossimi mesi sia per i rapporti di forza all’interno della maggioranza che all’interno dell’opposizione.

Il commento del direttore

I sì vicini al 70 per cento

Secondo le prime proiezioni come da attese vincono i sì al referendum sul taglio dei parlamentari. L’affluenza ha superato il 50 per cento, la percentuale di chi ha approvato la riforma si avvicina al 70 per cento. Per le regionali le sfide più aperte sono quelle in Toscana e Puglia. Nelle Marche il candidato di Fratelli d’Italia verso la vittoria. In Veneto e Campania vittoria facile per Zaia e De Luca. A Venezia Luigi Brugnaro verso la vittoria al primo turno alle comunali, a Trento il candidato del centrosinistra Iaselli verso la rielezione.

L’election day

Ieri e oggi gli italiani sono stati chiamati a votare per il referendum sul taglio dei parlamentari, per rinnovare giunte e consigli regionali in Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Veneto e Valle d’Aosta (dove però non si vota direttamente il presidente di regione) e alle amministrative in 606 comuni, tra cui Venezia, Trento e Aosta. Si vota anche in due collegi uninominali in Veneto e Sardegna per eleggere due senatori. Le urne chiudono alle 15 di lunedì 21 settembre e lo spoglio dei risultati parte dalle elezioni suppletive dei due seggi del Senato, poi sono attesi i risultati della consultazione referendaria e quelli delle regionali. Lo spoglio dei voti per le comunali comincerà solo il 22 settembre.

La sfida nelle regioni

Tra le regioni la sfida in bilico sono soprattutto Toscana e Puglia. Secondo gli exit poll Opinio Rai Giani è in vantaggio sulla Ceccardi: i consensi per Giani sarebbero tra il 43,5 e il 47,5 per cento, mentre la Ceccardi sarebbe tra il 40 e il 44 per cento. In Puglia è testa a testa tra Michele Emiliano e Fitto entrambi tra il 38,5 e il 42,5 per cento delle preferenze.

Nelle Marche, secondo il primo exit poll della Rai Francesco Acquaroli del centrodestra è in vantaggio tra il 47 e il 51 per cento, mentre Maurizio Mangialardi oscilla tra il 34 e il 38 per cento

In Veneto il presidente uscente Luca Zaia supera il settaper cento dei consensi, attestandosi tra il 72 e il 76 per cento, mentre il candidato del centrosinistra Arturo Lorenzoni si ferma tra il 16 e il 20 per cento.

In Campania De Luca vincerebbe facilmente con una forbice di consensi tra il 54 e il 58 per cento e Caldoro fermo tra il 23 e il 27 oer cento e il candidato Cinque stelle Ciarambino tra il 10,5 e il 14, 5 per cento.

In Liguria Giovanni Toti è in vantaggio di più di dieci punti sul candidato del centrosinistra Sansa che negli exit poll non supera il 42 per cento.

Parlamento ridotto alle prossime elezioni

Il taglio dei parlamentari è una battaglia portata avanti soprattutto dal Movimento cinque stelle. Si tratta di un referendum costituzionale confermativo: significa che gli elettori hanno confermato una riforma approvata dal parlamento. In questo caso si tratta della legge che modifica agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione e che riduce i parlamentari eletti alla Camera dei deputati da 630 a 400 e al Senato da 315 a 200.

LaPresse

L’affluenza al referendum

Il referendum confermativo non prevede il quorum, cioè il suo risultato è valido anche se non si raggiunge il cinquanta per cento dei votanti. Eppure l’affluenza finale si attesta al 54 per cento, una percentuale ben superiore alle attese, anche se inferiore di quindici punti rispetto al referendum costituzionale del 2016.

Luigi Di Maio ha commentato su Facebook le proiezioni sulla consultazione: «Quello raggiunto oggi è un risultato storico. Torniamo ad avere un Parlamento normale, con 345 poltrone e privilegi in meno. È la politica che dà un segnale ai cittadini. Senza il MoVimento 5 Stelle tutto questo non sarebbe mai successo»

La sfida delle comunali

A Trento secondo gli exit poll il candidato del centrosinistra Franco Iaselli vince al primo turno. Anche a Venezia Luigi Brugnaro, candidato del centrodestra e sindaco uscente va verso una vittoria al primo turno: gli exit poll gli attribuiscono tra il 49,5 e il 53,5 per cento delle preferenze.