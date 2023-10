Nello scontro tra opposte tifoserie che sta caratterizzando il conflitto tra Israele e Hamas, il primo a rimanerne schiacciato potrebbe essere proprio il governo di Giorgia Meloni. Soprattutto se le ragioni della propaganda dovessero sopravanzare la cautela istituzionale con cui la premier si è mossa finora. Dopotutto è stata lei, fin da subito, a dettare la linea: al fianco di Israele insieme all’alleato americano ma impegnati a ritagliarsi un ruolo di mediazione. Per questo oggi sarà al Cairo, in Egitto, per partecipare al summit sulla pace organizzato dal presidente Abdel Fattah al Sisi. Poi, ma questioni anche di sicurezza impongono il condizionale, dovrebbe volare a Tel Aviv per una visita lampo.

Tutto perfettamente lineare se non fosse che, come spesso capita, Meloni si è trovata a fare i conti con il suo peggior nemico: Matteo Salvini. Che nella foga di raccogliere qualche voto in più mostrandosi più occidentale degli occidentali, ha organizzato una manifestazione di piazza a Milano il 4 novembre. La data ovviamente non è casuale, visto che in quella giornata di celebra la giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate. E visto che quest’anno, come già da tempo spiegato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, la tradizionale festa è stata ridimensionata, sostituita da una serie di appuntamenti più circoscritti.

Il motivo è chiaro: in questo momento non è semplice garantire la sicurezza delle piazze. Meglio la prudenza a una spavalderia che potrebbe portare a sottovalutare il contesto generale. Ma quello che è chiaro a tutti non lo è a Salvini che ieri ha spiegato che «quella di sabato 4 novembre a Milano sarà una piazza aperta a tutti, pacifica, solare, con lo sguardo rivolto al futuro. Un’occasione per ribadire l’importanza delle libertà e della democrazia, della lotta al terrorismo, all’antisemitismo e al fanatismo islamista. Le conquiste e i diritti fondamentali che qualificano l’occidente non possono essere messi in discussione. In un momento di gravi tensioni, l’Italia ha il dovere di rimarcare la propria collocazione fra i paesi democratici e liberi». Pura propaganda. Che però acuisce, se ancora ce ne fosse bisogno, le divisioni interne alla maggioranza.

Tutti contro tutti

A criticare Salvini, infatti, sono soprattutto gli alleati. Ieri il capogruppo di FdI alla Camera Tommaso Foti, intervistato dal Foglio, ha ricordato che «il Pd organizza una grande manifestazione l’11 novembre». Ma poi ha aggiunto: «Sia chiaro, nessuno ha vietato e vuole vietare le manifestazioni, ma sgravare gli agenti potrebbe essere nell’interesse di tutti. I nostri straordinari militari sono impegnati, e notevolmente. Una politica saggia gli facilita il lavoro. È un pensiero da papà. Solo un irresponsabile può credere che non ci siano rischi di emulazione dopo quanto accaduto a Bruxelles. Non voglio fare allarmismo. Attenzione. Mi collego a quanto dicevo all’inizio: lasciamo alle nostre forze dell’ordine tempo, energie per pedinamenti, monitoraggio, intelligence». Tradotto: evitiamo le piazze piene, che siano quelle del Pd o quelle di Salvini.

Due giorni fa anche il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, di Forza Italia, aveva spiegato che si tratta di «una questione di opportunità». La preoccupazione è «che andare in piazza in questo momento, inconsapevolmente, possa attirare elementi esagitati, fomentare chi non crede nei nostri valori e provocare forti contestazioni. È il tempo che è sbagliato».

Ma Salvini non ha alcuna intenzione di fare passi indietro. Dopotutto è stato il leghista Nicola Molteni, sottosegretario al ministero dell’Interno, a spiegare ieri in aula, rispondendo a un’interpellanza urgente della Lega sulle “Iniziative di competenza volte a prevenire e contrastare manifestazioni a sostegno di Hamas che possano comportare rischi per l’incolumità dei concittadini ebrei”, a spiegare che «particolare e massima attenzione è riservata allo svolgimento delle pubbliche manifestazioni correlate al conflitto israelo-palestinese. Al riguardo si evidenzi come, dal 7 al 18 ottobre, si siano svolte nel nostro paese ben 98 iniziative pubbliche, organizzate da numerose realtà aventi anche posizioni contrapposte, di cui 65 pro Palestina, 15 a favore di Israele e 18 promosse da sigle riconducibili ai movimenti pacifisti». Perché quindi Salvini dovrebbe rinunciare alla sua piazza?

E anche se ovviamente il leader della Lega non è nei pensieri del presidente della Repubblica, ieri Sergio Mattarella gli ha fornito un involontario assist quando, incontrando al Quirinale i prefetti e i consiglieri di prefettura di nuova nomina, ha detto che «il contesto nel quale ci troviamo ad agire rende particolarmente impegnativi i vostri compiti. Si diffondono, infatti, germi della pseudocultura della violenza e dell’odio, a livello internazionale e interno. E questo alimenta minacce anche di natura terroristica e comportamenti che aggrediscono la libertà dei cittadini, ai quali vanno sempre garantiti i diritti fondamentali di espressione, associazione e riunione, sanciti dalla nostra Carta fondamentale».

