Sulla spedizione punitiva consumata il 6 aprile del 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere si consuma uno scontro politico del tutti contro tutti.

Il leader della Lega Matteo Salvini che prima della diffusione da parte di questo giornale del video del pestaggio dei detenuti aveva sempre difeso gli agenti ora attacca l’ex ministro della giustizia Alfonso Bonafede: «Mentì: o dormiva o non capiva», ha detto il leghista. Ma la polemica attraversa tutti i partiti.

Azione contro il Pd

Il deputato di Azione Enrico Costa, che del partito di Calenda è anche il responsabile giustizia sui social ha definito una presa in giro la proposta del Partito democratico di istituire una commissione di inchiesta: «Il Pd ora chiede una commissione d'inchiesta sui maltrattamenti dei detenuti? Al momento dei fatti di Santa Maria Capua Vetere loro erano al governo con M5S, sostenevano Bonafede, il loro sottosegretario ha parlato di 'doverosa azione di ripristino di legalità e agibilità dell'intero reparto’. Chi vogliono prendere in giro?».

Lo striscione

Questa mattina secondo quanto quanto riferito in ambienti della polizia penitenziaria è stato trovato su un cavalcavia di Roma uno striscione con la frase «52 mele marce? Abbattiamo l'albero!» e il simbolo di un movimento anarchico. Gli agenti che hanno riporato il fatto hanno denunciato forte preoccupazione per la minaccia. Il presidente nazionale dell'Unione dei sindacati della Polizia penitenziaria (Uspp) Giuseppe Moretti e il segretario dell’Uspp Campania, Ciro Auricchio, hanno commentato in una nota: . «Troppa attenzione mediatica rischia di generare pericoli anche per la tenuta del sistema carceri dove fino a prova contraria è la polizia penitenziaria a mantenere l'ordine, la sicurezza e la legalità che non può essere considerata solo all'interno delle mura perimetrali dei penitenziari ma anche per l'intera società».

Fratelli d’Italia parla di una «campagna denigratoria»

Secondo il coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli quella in corso è una «campagna denigratoria», una «rappresaglia mediatica». «È inaccettabile che dei Servitori dello Stato vengano quotidianamente presi di mira su giornali e televisioni senza avere la possibilità di difendersi. Questa rappresaglia mediatica contro gli agenti penitenziari rischia di generare pericoli anche per la tenuta del sistema carceri, dove sono proprio loro a garantire la legalità e la sicurezza, nonostante la grave e permanente carenza di organico e l’assenza di strumenti utili alla difesa come il taser».

