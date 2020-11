Nel corso della riunione di oggi, 10 novembre, le forze politiche che compongono la coalizione di centrosinistra di Torino hanno sottoscritto il manifesto dei valori della coalizione con cui intendono presentarsi ai torinesi nel 2021 per le elezioni comunali. A fare parte della coalizione sono fra gli altri del Partito democratico, Sinistra italiana, Possibile e Italia Viva. Il Pd Torino ha commentato su Facebook: «tutti insieme, superando le divisioni del passato e allargando a quelle forze civiche che vedono nel centrosinistra possiamo trovare l'interlocutore giusto per rilanciare la nostra città». Parte anche coi suoi lavori il tavolo programmatico della coalizione, per cui sono stati individuati i rappresentanti di tutti i soggetti. Il raccordo servirà a costruire, attraverso un confronto aperto con la cittadinanza e i corpi intermedi, le linee programmatiche da offrire al candidato o alla candidata sindaco per la redazione del programma amministrativo da sottoporre agli elettori e alle elettrici.

