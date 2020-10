Un fiume di birra gettata in strada contro il decreto che impone la chiusura anticipata di pub e locali. È il flashmob organizzato dall'associazione di commercianti Mio, Movimento Imprese e Ospitalità, nel rione Monti, a pochi passi dal Colosseo. «Queste sono le birre che abbiamo in magazzino e che non riusciremo a vendere» commenta Roberta Pepi: «Le nostre aziende sono sicure ma non basta. Il governo ci impone di chiudere e noi di questo passo possiamo solo morire».

