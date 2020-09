Il 20 e 21 settembre gli italiani sono stati chiamati a votare per il referendum sul taglio dei parlamentari, per le regionali in sette regioni, Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta (dove non si vota direttamente il presidente di regione) e Veneto, e in 606 comuni, tra cui Venezia, Trento e Aosta.

Il referendum per il taglio dei parlamentari

Le urne chiudono alle 15 di lunedì 21 settembre. Il primo risultato atteso è quello del referendum. Si tratta di un referendum costituzionale confermativo: significa che gli elettori sono chiamati a confermare una riforma approvata dal parlamento. In questo caso si tratta della legge che modifica agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione e che riduce i parlamentari eletti alla Camera dei deputati da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200.

Niente quorum: affluenza determinante

Il referendum confermativo non prevede il quorum, cioè il suo risultato è valido anche se non si raggiunge il cinquanta per cento dei votanti. Per questo l’affluenza è determinante. In questo caso è influenzata dal voto alle regionali e alle amministrative. M alle ore 23 del 20 settembre la percentuale dei votanti in tutta Italia era già al 39,37 per cento.

Le differenze tra le regioni

La regione con l’affluenza più alta è la Valle d’Aosta con il 56,37, seguita dal Trentino Alto Adige con il 54,42 e dal Veneto con 51,04 per cento. Quelle dove si è votato di meno sono invece la Sardegna, dove l’affluenza si è fermata al 23,41 per cento, meno di uno su quattro, e la Sicilia dove ha votato il 24,78 per cento.