Mentre i civili continuano a morire a Gaza, il segretario di Stato Anthony Blinken ha fatto oggi una visita a sorpresa nella Cisgiordania occupata, dove ha incontrato il presidente dell'Autorità Palestinese Mahmoud Abbas.

Blinken, riporta la Cnn, ha insistito sulla fine della «violenza estremista» contro i palestinesi nella region. Blinken ha detto di aver sentito «un chiaro impegno da parte del governo ad affrontare la violenza estremista in Cisgiordania, a condannarla, ad agire per prevenirla, ad agire contro coloro che la perpetrano», e ha concluso: «Questo è importante e guarderemo da vicino per garantire che i nostri amici mantengano tale impegno».

Abbas ha ribadito che i palestinesi di Gaza «non devono essere sfollati con la forza» e ha chiesto un immediato cessate il fuoco. Lo scambio arriva dopo l’incontro di Blinken ieri ad Amman per discutere della guerra in corso tra Israele e il movimento palestinese Hamas con i ministri degli Esteri di Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Giordania e Qatar, alla presenza del segretario del comitato esecutivo dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina.

Il segretario di Stato Usa si è quindi spostato in Turchia per concludere la missione internazionale inaugurata il 2 novembre in Israele e proseguita in Giordania e Cisgiordania. Ad Ankara, si legge in una nota del dipartimento di Stato, Blinken «sottolineerà l'importanza di proteggere la popolazione civile in Israele e nella Striscia di Gaza», e discuterà «dei meccanismi per arginare le violenze, ridurre le tensioni regionali» e creare le condizioni necessarie per una pace durevole e sostenibile in Medio Oriente, «che comprenda anche il consolidamento di uno Stato palestinese». In Turchia, il funzionario discuterà inoltre della sicurezza euro-atlantica, sella prosecuzione degli aiuti all'Ucraina e della necessità di mantenere «unità» all’interno della Nato, compresa la ratifica dell'ingresso della Svezia.

I problemi di Netanyahu

Israele dal canto suo anche oggi ha aperto un corridoio nella Striscia di Gaza, Salah-al-Din Street, al traffico verso sud, tra le 10 e le 14 di oggi per consentire ai civili nel nord dell'enclave palestinese di spostarsi, ancora una volta, «Per la vostra sicurezza, approfittate del tempo per spostarvi a sud oltre Wadi Gaza», ha scritto su X il portavoce arabo dell'IDF, Avichay Adraee.

Il premier Benjamin Netanyahu ieri sera è stato al centro di forti proteste. Davanti la residenza ufficiale a Gerusalemme del premier un gruppo di manifestanti ha chiesto le sue dimissioni per quanto accaduto con l'attacco di Hamas del 7 ottobre scorso.

Il presidente ha problemi anche con il suo esecutivo, al punto da dover sospendere il ministro per la tradizione ebraica Amichay Eliahu «da tutte le sedute del governo, fino a nuovo ordine», come ha annunciato l’ufficio del premier, dopo che in un’untervista a una radio religiosa il ministro non aveva escluso il ricorso ad armi atomiche a Gaza. Eliahu è un dirigente del partito di estrema destra Potere Ebraico. Il suo leader Itamar Ben Gvir ha commentato che si trattava solo di «una metafora». Intanto continuano gli attacchi sulla Striscia.

Ancora vittime

Decine di persone sono state uccise e molte altre sono rimaste ferite in un’esplosione avvenuta nella tarda serata di ieri al campo profughi di Al-Maghazi, nel centro della Striscia di Gaza, secondo un funzionario di un vicino ospedale. Il dottor Khalil Al-Daqran, responsabile dell’assistenza infermieristica presso l’ospedale dei martiri di Al-Aqsa a Deir Al-Balah, ha detto alla Cnn di aver visto almeno 33 corpi provenienti da quello che secondo lui sarebbe stato un attacco aereo israeliano. «Una delle case del campo è stata colpita. Questa casa era affollata di persone. I suoi residenti sono stati bombardati mentre erano al sicuro nelle loro case», ha detto Al-Daqran.

La Russia vuole il dialogo

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Ria Novosti ha detto che con gli Usa «ol rapporto è a zero, e direi sotto zero. Ma poiché sia noi che gli Stati Uniti abbiamo una responsabilità speciale per la stabilità mondiale e strategica, in un modo o nell’altro dovremo riprendere questa conversazione in tempo», ha detto Peskov. I contatti tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden «sono possibili se c’è desiderio e disponibilità reciproci», ma per ripristinarli devono essere soddisfatte determinate condizioni, ha aggiunto il portavoce del Cremlino.

