Alle 13 si contano a Roma 23 mila votanti. Il candidato di punta Gualtieri dopo aver votato ha detto che la giornata sarà un grande esempio di democrazia, ma in mattinata polemiche sulla scheda di esempio pubblicata dal Pd: non ci sono i nomi degli altri sfidanti. Il comitato di Caudo parla di presunte irregolarità, ma lo stesso candidato invita alla calma

Il segretario del Pd Enrico Letta ha votato alle primarie del centrosinistra Roma e ha tirato un sospiro di sollievo: «Grande affluenza alle primarie» ha detto dopo aver messo la sua preferenza nell’urna di Testaccio. Ancora è difficile dire quanta gente parteciperà alle primarie del centrosinistra a Roma, la paura della bassa affluenza, soprattutto dopo il flop di Torino, era forte. Alle 14 arriva il primo dato: 23 mila votanti alle 13 ed è tornato l’ottimismo. I candidati in corsa sono sette, Imma Battaglia, Giovanni Caudo, Paolo Ciani, Stefano Fassina, Cristina Grancio, Roberto Gualtieri e Tobia Zevi.

Irregolarità?

Intanto si è parlato di irregolarità, il comitato del candidato Giovanni Caudo scrive: "Ci arrivano segnalazioni da alcuni seggi di leggerezze nei controlli dei documenti o addirittura di palesi violazioni. #primarie20giugno".

Ma lo stesso Caudo ha invitato alla calma e a non alimentare il sospetto.

Il Pd è stato preso di mira dalle polemiche, e nello specifico dallo sfidante alle prossime amministrative Carlo Calenda (Azione), perché per sponsorizzare le primarie ha pubblicato una scheda senza alcun nome scritto se non quello del suo candidato, Gualtieri.

La mattinata

In attesa del dato finale sull’affluenza, Gualteri, in apertura di giornata, ha comunque già dato varie giustificazioni: «Oggi è una bellissima giornata e mi dicono che stanno girando in tanti, in tutti i seggi», ha detto l’ex ministro dopo aver votato alle primarie al gazebo di Piazza Donna Olimpia. Ma poi ha aggiunto: «Facciamo queste primarie nelle condizioni possibili che sono difficili: fa caldo, è fine giugno, c’è la partita e questo rende ancora più straordinaria la partecipazione di chi vota e anche dei volontari».

Il segretario del Pd, Enrico Letta da assiduo frequentatore dei social, ha divulgato i suoi auguri di buon voto con un post fissato su Twitter.

L’ex segretario del Pd Nicola Zingaretti ha votato in mattinata, ha augurato buon voto a tutti sui social, ma ha deciso di non pubblicare foto. Negli scorsi giorni aveva dichiarato in più occasioni il suo appoggio all’ex ministro dell’Economia.

Il nome del presidente della Regione Zingaretti era finito nel tritacarne pre elettorale: dato come ipotetico candidato del Pd, non è stato confermato subito dopo una lettera pubblica di Giuseppe Conte in cui il leader in pectore del Movimento aveva smentito un appoggio condiviso.

