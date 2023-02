Ma fino a che punto gli italiani possono davvero avere le idee chiare sul nostro coinvolgimento in Ucraina? I più importanti dossier che Meloni è andata a discutere in Ucraina sono tre: sostegno politico, militare e cooperazione imprenditoriale. Sul primo punto, nella coalizione di governo regna la più aspra confusione. Quanto agli aiuti militari, la scelta di Chigi di apporre il segreto sulle armi italiane non consente all’opinione pubblica di discernere il nostro coinvolgimento.

«Penso che possa aiutare anche gli italiani, a capire». Giorgia Meloni è appena approdata in treno in Ucraina, ha afferrato le rose che le sono state donate come omaggio, si è diretta verso i luoghi dei massacri come Bucha. E ha spiegato che la sua missione serve non solo a lei, per realizzare bene le condizioni del paese in guerra, ma «anche agli italiani». Ma fino a che punto gli italiani possono davvero avere le idee chiare sul nostro coinvolgimento in Ucraina? I più importanti dossier che Meloni è andata a discutere in Ucraina sono tre: sostegno politico, militare e cooperazione imprenditoriale. Sul primo punto, nella coalizione di governo regna la più aspra confusione. Quanto agli aiuti militari, la scelta di Chigi di apporre il segreto sulle armi italiane non consente all’opinione pubblica di discernere il nostro coinvolgimento: fatte salve le dichiarazioni alla stampa, soggette all’estro del momento del governo, in teoria potrebbe sfuggirci pure se mandiamo armi a uso offensivo. E poi c’è il terzo punto, che è stato dall’inizio la grande scommessa dell’Italia: essere tra i primi a operare con le proprie imprese per la ricostruzione. Il predecessore di Meloni aveva aperto una strada che ora risulta già affollatissima di competitor.

La scelta politica

«Potete contare sull’Italia, eravamo con voi dall’inizio e ci saremo fino alla fine», dice Meloni ai suoi interlocutori in Ucraina. Ed è vero, che la premier ha fatto del supporto a Kiev la propria etichetta politica. Anche se lunedì Biden ha trovato il tempo solo per telefonarle, Meloni sta costruendo il proprio percorso di accreditamento politico proprio sul legame con Stati Uniti ed Est Europa. Il sostegno spinto all’Ucraina è uno dei principali argomenti sui quali le destre trovano una saldatura in Europa: la stessa attitudine pro-Kiev di Meloni è condivisa in Ue anche da Roberta Metsola, presidente dell’Europarlamento che guarda già alla Commissione, e figura sulla quale convergono popolari e meloniani. Tutto chiaro, quindi? No, e quando Meloni dice che gli italiani devono capire meglio, tace però che proprio la sua coalizione di governo offre motivi di confusione. L’alleato Silvio Berlusconi ha attaccato Zelensky e difeso Putin ripetutamente. La Lega sconta le ambiguità sue e dei suoi partner: basti pensare che questa settimana il partito di estrema destra austriaco Freiheitliche Partei Österreichs, compagno di gruppo della Lega dentro Identità e democrazia, si prepara ad accogliere gli uomini di Putin – una ventina di deputati sanzionati dall’Ue – a Vienna con tanto di walzer viennese; e tutto questo proprio nel giorno dell’anniversario dell’invasione.

L’invio di armi

In questo contesto a dir poco movimentato, la premier vuole dimostrare al presidente ucraino che l’Italia offre supporto sia politico che militare. Già prima del suo arrivo in Ucraina, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha anticipato qualcosa. Tajani si trova in una posizione scomodissima: da una parte, deve mostrarsi affidabile agli alleati, ancor più dopo che il leader del Ppe Manfred Weber lo ha indicato come il referente di Forza Italia sconfessando Berlusconi per le uscite filorusse; d’altra parte, Tajani deve anche scrollarsi di dosso le accuse di tradimento da parte dei berlusconiani di ferro. E con questi pesi addosso, da ministro ha spiegato che «a breve manderemo il sistema missilistico Samp-T; per quel che riguarda i caccia, non ne abbiamo ancora parlato, ma nel caso dovremo coordinarci con gli alleati; mi pare praticamente impossibile che vengano inviati caccia italiani».

Mentre Meloni invita gli italiani a «capire», va detto che le scelte del governo a riguardo sono di fatto escluse dal pubblico scrutinio. Certo, seguendo la legge 185 del 90, la scelta di spedire armi a un paese in conflitto va convalidata dal Consiglio dei ministri previa consultazione del parlamento; e come dice Tajani, «siamo già al sesto pacchetto». Ma cosa sia contenuto nel pacco, è di fatto segreto, perché Chigi lo ha secretato. La motivazione formale è non far conoscere al nemico i dettagli, ma è più probabile che i dettagli sfuggano agli elettori che ai servizi; e la scelta italiana non è inevitabile. La Germania per esempio ha reso le sue scelte di pubblico dominio. Se il governo Meloni decidesse di mandare a Kiev armi di tipo offensivo, la cosa potrebbe sfuggirci, salvo arbitarie elargizioni di dichiarazioni alla stampa.

La fila per ricostruire

Il terzo dossier sul tavolo è quello della ricostruzione. Mario Draghi aveva aperto la strada. Sbloccando lo status di candidata Ue per l’Ucraina, ha ottenuto due risultati in un solo colpo: il primo è quello di instradare Kiev verso un percorso di riforme – anche contro oligarchi e corruzione – così da costruire un contesto che renda fattibili gli investimenti europei. Il secondo è quello di porre l’Italia come apripista: dopo il viaggio in treno con Scholz e Macron, in Ucraina era andata Confindustria a siglare un memorandum. Ma l’Italia rischia di bruciare questo vantaggio, perché mentre Roma organizza la sua conferenza sulla ricostruzione, altrettanto ha fatto Varsavia; e anche i colossi Francia e Germania sono entrati prepotentemente nella partita. È da settimane che l’Italia ha annunciato un evento sulla ricostruzione, ma a quanto pare era tutto da imbastire, visto che la sua organizzazione è stata oggetto di confronto per Meloni a Kiev. Questo spiega anche perché le imprese fossero state lasciate in un blackout informativo. Mentre la premier organizza eventi, Varsavia lo ha già fatto: pochi giorni fa ne ha ospitato uno proprio sulla ricostruzione. Anche la Francia ne ha già fatto uno, mentre il Regno Unito ha le date per giugno. Ha ragione la premier quando dice che anche gli italiani dovrebbero poter capire.

