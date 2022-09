È l’appuntamento pre-elettorale della settimana, quello di oggi a Cernobbio. Il Forum Ambrosetti raduna sullo stesso palco Carlo Calenda, Giuseppe Conte, Enrico Letta, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani. L’incontro-scontro fra leader è atteso per mezzogiorno e potrai seguirlo su questo sito in diretta.

A seguire, nel pomeriggio al festival di Dogliani, arrivano poi Enrico Letta e Antonio Tajani, per le interviste che si terranno rispettivamente alle 17 e alle 18.

Carlo Calenda, il “bipopulismo” e il “delivery”

«L’italiano più illustre del mondo è stato sfiduciato per motivi di bassa cucina elettorale. Il nostro proposito è non ricominciate con fascisti, comunisti, destra, sinistra, e usare il metodo Draghi: dire dei sì e dei no. Dire quel che serve fare: il rigassificatore, cambiare il reddito di cittadinanza, e così via. Il problema non è mancanza di promesse e soldi ma il fatto di non realizzare le cose. Da ministro ho fatto tutto quello che volevo fare. Non c’è cultura della gestione, il problema dell’italia è il conflitto ideologico. Vogliamo spezzare il “bipopulismo” in una situazione complessa. Rivendico il trattato di libero scambio con gli Usa, quel discorso va ripreso». Le scelte che non facciamo – dice Calenda dopo un’allusione al tema trivelle – sono quelle che paghiamo. «Abbiamo una sfida di delivery». La lotta ecologica fatta in modo ideologico porta alla desertificazione industriale: non possiamo dire no al gas, no al nucleare, no a tutto. La transizione ambientale si fa con cose gestite e realizzabili. Non abbiamo in programma cose di sinistra o destra ma di buon senso. Sulla sanità «se lo fa il pubblico bene, se lo fa il privato bene, l’importante è che agli italiani non costi». Quando una impresa investe svolge una funzione sociale, genera crescita: non possiamo nazionalizzare qualsiasi cosa, come abbiamo fatto cacciando da Taranto l’investitore dell’acciaio.

Il fascismo che non c’è, e il metodo Draghi

Non c’è un pericolo fascismo in Italia, ma anarchia. Puntiamo sul delivery; nei ministeri solo chi ha già avuto esperienze gestionali.

Come pensa di tenere Draghi al governo?, chiede l’intervistatore, il direttore Luciano Fontana. Calenda: «Se prendiamo molti voti e la destra si sfascia perché si detestano si va avanti col governo in carica si fa quello che bisogna fare e si tiene l’italiano più illustre per il momento più difficile; che sia lui o no, non si può perdere il modo in cui si è lavorato». Salvini ironizza: «Stai sereno».

Conte e gli orfani del metodo Draghi

«Chi sposa il metodo Draghi o cancella le elezioni – perché di emergenze ne avremo nei prossimi mesi – o si deve rassegnare alle sue responsabilità».

Perché dice che l’agenda Draghi è pericolosa?, chiede Fontana. «Non ho detto questo, ho detto che si parla di un’agenda Draghi che non vedo scritta, tutti i governi hanno sempre detto sì e no, non può essere questa una linea programmatica. Abbiamo messo sul tavolo punti di confronto chiedendo un cronoprogramma definito, il punto è condividere obiettivi specifici e confrontarsi; trovo pericoloso che forze politiche che dovrebbero prendersi la responsabilità di una visione si rifugino sotto Draghi, qualcuno gli ha chiesto se è interessato? Il metodo Draghi è emergenziale ma serve poi una dialettica».

Letta e gli «affidabili»

Non mi pento di essere tornato in Italia perché combattere per il mio paese è la cosa più bella, dice il segretario dem. Che rivendica affidabilità, atlantismo e sostegno a Draghi: «Il mio partito è stato tra i più lineari verso draghi, abbiamo sempre espresso voti a sostegno, la responsabilità grave è di chi fa cadere Draghi è stata di M5S Lega Fi e anche Meloni che era all’opposizione».

«Con questa legge elettorale le alleanze sono necessarie, siamo per l’Europa e l’alleanza atlantica, siamo lineari e affidabili, sempre, per il progresso del nostro paese. Si parla tanto di rischio recessione, dobbiamo impegnarci tutti a evitare di cadere in recessione perché poi tirarsi su è complicatissimo». Se vinciamo governiamo, sennò siamo all’opposizione, ma sia chiaro che l’alternativa a noi evoca Polonia e Ungheria.

Meloni, il sovranismo e il Pnrr

«Questi tempi hanno scalfito alcuni totem come quello della globalizzazione senza regole; la ricchezza si è verticalizzata, si è spostata a est, i regimi autocratici hanno guadagnato campo e sono involuti. Noi non avevamo il controllo di niente ma ce ne siamo accorti tardi, ci siamo indeboliti. Ci chiamavano autarchici ma vogliamo parlare di sovranità energetica e dei semiconduttori? Macron, non un sovranista, parla di autosufficienza alimentare. L’Ue nasceva per mettere in relazione l’approvvigionamento di materie prime e energia, ora si trova esposta proprio su questo. Forse aveva ragione chi diceva che l’Europa doveva fare meno e meglio. Le catene di valore devono essere nazionali e quando non è possibile ampliate. Siamo nel mezzo di una guerra e la divisione fra blocchi durerà, non possiamo far finta non ci sia; guerra in Ucraina è punta dell’iceberg di un conflitto più ampio, se perde l’occidente ci ritroviamo sotto l’influenza cinese, quindi bisogna combattere questa battaglia. Sanzioni sì o no, armi sì o no, se ne discute ancora, ma pensate davvero che la nostra posizione sia rilevante? La Gran Bretagna continuerebbe a mandarne, è la nostra credibilità, che decidiamo, con la nostra posizione sull’Ucraina. Se ci sfiliamo dai nostri alleati per l’Ucraina non cambia niente, per noi tutto: esportiamo molto di più all’occidente che alla Russia. Perché non c’è ancora il tetto al prezzo del gas? Per Olanda e Germania. Propongo che senza aspettare l’Europa scorporiamo il mercato, non sarei per un nuovo scostamento di bilancio ma si può provare a parlare con l’Europa per usare le risorse della nuova programmazione. Non è che il Pnrr non possa essere perfezionato, il problema saranno semmai i ritardi che ci ha lasciato il vecchio governo, ma pure Gentiloni diceva che le priorità possono essere aggiornate, non è un’eresia. Non vuol dire stravolgerlo». Il problema del governo Draghi, e di una eventuale ripetizione di quello schema, è che manca una visione. Se una volta in parlamento si rivedono le coalizioni non si riesce a portare avanti una precisa visione. Fontana chiede conto a Meloni delle contraddizioni interne al centrodestra, «abbiamo condiviso precisi punti del programma» si schermisce la leader.

Salvini insiste nell’attacco alle sanzioni

In attesa del dibattito si sono consumate le polemiche per le affermazioni di Matteo Salvini. «Non saremo l’anello debole dell’Occidente», prova a smarcarsi Fratelli d’Italia. Ma a Cernobbio il leader leghista parte proprio da questo punto e tira fuori le slide. «Guardate, qui un imprenditore lamenta che nessun politico osi dubitare delle sanzioni. Qui l’Economist chiede se le sanzioni funzionano. Perché se me lo chiedo io sono subito tacciato di putinismo?». Per il leader leghista «invece del sanzionato stiamo colpendo il sanzionatore, e lo dico io che quelle sanzioni in Europa le ho votate: ho sempre votato dalla parte dell’Ucraina». Cosa bisogna fare quindi – chiede Fontana – eliminare le sanzioni a Mosca? «Sulla scia delle parole di Mattarella bisogna fare uno scudo europeo. Una volta andati al governo non scompagineremo le alleanze, noi siamo saldamente occidentali, ma al settimo mese di guerra mentre l’export italiano è dimezzato il rublo è ai massimi storici. Non sono abituato ad arrendermi, tra qualche giorno sarò in tribunale perché ho controllato la dignità l’onore la sicurezza dei confini del mio paese, non sto con chi entra notte tempo coi carrarmati in un altro paese, il punto è se lo strumento delle sanzioni serve, non vuol dire rassegnarsi oggi, ma andare avanti senza che ci rimettano lavoratori e imprenditori; come per la pandemia c’è stato il recovery, sul lockdown energetico il punto non sono solo i comportamenti individuali corretti: andiamo avanti con la punizione dell’aggressore ma proteggendo il nostro tessuto produttivo. Lo scudo europeo abbassa la speculazione, mi aspetto dall’europa protezione immediata perché rappresento il popolo italiano».

Poi due proposte, «rigassifichiamo il più possibile andiamo avanti col nucleare» e «facciamo un ministero per l’Intelligenza artificiale e la digitalizzazione a Milano, uno in più, senza togliere niente a nessuno».

Tajani e il modello Ursula

Antonio Tajani interviene per Forza Italia e parte da «politica industriale e agricola, che vanno rilanciate anche in Ue». Dice che «dobbiamo raddoppiare l’estrazione di gas nel nostro paese» e vuole una politica estera orientata a «internazionalizzare le nostre imprese». Fontana chiede se dopo le elezioni FI rimarrà saldamente nella coalizione di centrodestra o punta al modello Ursula. Risposta di Tajani: «Non soffro di sindrome di tradimento verso elettori, la coalizione Ursula non ha nulla a che vedere con quello che è successo in europa, in Europa è nata per evitare che i socialisti avessero la guida della Commissione».

