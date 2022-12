Secondo un portavoce del governo talebano un hotel di Kabul, in Afghanistan, che ospita prevalentemente visitatori cinesi è stato preso d’assalto per diverse ore da un gruppo di persone armate. Nello scontro a fuoco sono rimasti feriti due clienti mentre sono state uccise tre persone tra gli assalitori. L’attacco non è stato rivendicato, ma si sospetta che sia opera dello Stato islamico del Khorasan.

Secondo quanto riportato da Emergency in una nota sul suo profilo Twitter, nell’ospedale dell’organizzazione, che dista circa un chilometro dal quartiere di Shahre Naow dove è avvenuto l’attacco, sono state trasportate un totale di 21 persone, di cui tre già decedute, mentre 18 erano ferite. Il portavoce dei Talebani sostiene che gli stranieri feriti siano soltanto due – che si sarebbero fatti male nel tentativo di fuggire da una finestra – e che i morti siano solo fra gli assalitori.

L’attacco è avvenuto intorno alle 14.30, ora locale. L’hotel è utilizzato principalmente da diplomatici, imprenditori e funzionari cinesi. Domenica l’ambasciatore cinese a Kabul aveva incontrato il viceministro degli Affari esteri dell’Afghanistan, Sher Mohammad Abbas Stanikzai. L’argomento principale della conversazione era la sicurezza dell’ambasciata cinese a Kabul.

