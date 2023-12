Dopo il Colorado il Maine è diventato il secondo stato degli Stati Uniti ad escludere l’ex presidente repubblicano Donald Trump dalle primarie presidenziali del prossimo anno.

A deciderlo è la segretaria di Stato Shenna Bellow, secondo la quale Trump «non è qualificato a ricoprire la carica di presidente», le persone che si sono «impegnate in un’insurrezione o ribellione» contro la Costituzione sono escluse dalle elezioni. Il riferimento è ai fatti del 6 gennaio del 2021, giorno in cui i sostenitori di Trump hanno assaltato il Congresso in segno di protesta contro la vittoria elettorale di Joe Biden.

L’ex presidente Usa ha già detto che ricorrerà contro la decisione del Maine. La scorsa settimana anche la Corte suprema del Colorado aveva stabilito che Trump non è idoneo a correre le primarie statali che si terranno il 5 marzo a causa del ruolo che ha avuto nell’assalto al Campidoglio.

Le primarie inizieranno a gennaio nell’Iowa e decreteranno chi saranno i candidati che si sfideranno alle elezioni presidenziali del 5 novembre 2024.

In controtendenza

Nei giorni scorsi sull’ammissibilità di Trump alle primarie repubblicane si è espressa anche la Corte Suprema del Michigan. Il giudice di grado inferiore della Court of Claims del Michigan, che aveva esaminato il caso lo scorso novembre, si era espresso a favore dell’ex presidente – per la sua ammissibilità al voto – perché aveva ritenuto la questione relativa al 14esimo emendamento una questione politica, «non di competenza dei tribunali». La decisione è stata confermata anche dalla Corte suprema.

