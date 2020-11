C’è stata un’esplosione nel corso di una commemorazione per la fine della Prima guerra mondiale nel cimitero per non musulmani di Gedda. Alla cerimonia erano presenti diplomatici di diversi paesi occidentali fra cui Francia, Italia e Grecia. Un ufficiale saudita ha per ora confermato il ferimento di quattro persone tra cui, un diplomatico greco e uno saudita. Sono in corso in queste ore accertamenti per trovare i responsabili del gesto. In precedenza, sempre a Gedda, un uomo era stato arrestato dopo aver accoltellato un militare posto a guardia del consolato francese. La tensione tra Francia e mondo islamico è alta da fine ottobre quando il presidente francese, Emmanuel Macron, ha definito alcune cellule estremiste islamiche «separatiste» e ha detto che difenderà sempre il diritto di pubblicare nel suo paese le immagini satiriche che ritraggono il profeta Maometto. Dopo le parole di Macron, si sono verificati diversi attacchi nel paese perpetrati da fondamentalisti fra cui il principale è stato quello avvenuto a Nizza dove un estremista ha ucciso armato di coltello tre persone fuori da una chiesa.

