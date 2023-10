Mentre continuano gli scontri sul confine con Gaza, l’esercito israeliano e il Libano continuano a colpirsi reciprocamente sul confine nord. Alla riunione del Consiglio Affari esteri in videocall, invitati anche i ministri israeliano e palestinese. Per l’Onu, l’assedio è una violazione del diritto internazionale

Un nuovo raid israeliano ha colpito il valico di Rafah, dopo un primo attacco che l’aveva reso temporaneamente inagibile ieri sera. Questo passaggio avrebbe dovuto essere riaperto in giornata per permettere ai palestinesi di fuggire da Gaza in Egitto. Ap news aveva citato un anonimo funzionario egiziano e un volontario che avrebbero segnalato dei contatti tra le autorità del Cairo, Israele e Stati Uniti per assicurare un corridoio umanitario proprio attraverso quel valico: adesso, un portavoce del ministero dell’Interno e della sicurezza nazionale di Hamas ha detto che la zona deve essere evacuata.

L’Idf ha il controllo sul confine di Gaza

Intanto il principale portavoce dell’Idf, le forze di difesa israeliane, il contrammiraglio Daniel Hagari, ha detto che Israele ha ripreso il pieno controllo del permeabile confine di Gaza, dopo l’azione di Hamas di sabato, e che le forze israeliane stanno lanciando attacchi aerei ogni quattro ore. L’esercito israeliano attraverso il portavoce Richard Hech ha annunciato il “ritrovamento” di 1.500 corpi di combattenti di Hamas sul territorio israeliano, mentre sarebbe stato ripristinato il “controllo totale” del confine con Gaza e del sud del Paese. Duecento “obiettivi” – sempre secondo le parole di Hech – sarebbero stati colpiti dentro Gaza, che resta intanto sotto assedio totale, mentre non è ancora chiaro come il governo di Benjamin Netanyahu intenda muoversi per recuperare gli ostaggi.

Hamas, da parte sua, si dice pronta «a una lunga guerra». Parlando con l'Associated Press, Ali Barakeh, membro della leadership di Hamas in esilio ha spiegato che sono in possesso di un «arsenali di razzi che durerà a lungo». Barakeh ha spiegato che «alleati come l'Iran e gli Hezbollah libanesi si uniranno alla battaglia se Gaza sarà sottomessa ad una guerra di annientamento».

I media israealiani riferiscono anche che Hamas ha annunciato che giustizierà pubblicamente un ostaggio per ogni bombardamento non annunciato su Gaza. Secondo Haaretz, il leader politico di Hamas Ismail Haniyeh ha detto che non ci saranno trattative finché le operazioni militari andranno avanti.

Le perdite umane

Il bilancio dei morti israeliani tocca nel frattempo quota 900. Sono saliti a quasi 800 i palestinesi morti nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania nei combattimenti seguiti all'attacco lanciato sabato da Hamas su Israele. Lo riferiscono le autorità locali, aggiungendo che i feriti palestinesi sono saliti a oltre 3.900.

Secondo l’agenzia di stampa palestinese Wafa, un attacco aereo ha ucciso due giornalisti palestinesi, identificati come Saeed Al-Taweel e il fotografo Mohammed Sobih. Altri tre giornalisti, secondo quanto riportato, sarebbero stati uccisi sabato, mentre lavoravano: per il Comitato per la protezione dei giornalisti si tratta del fotografo Ibrahim Mohammad Lafi, e dei reporter Mohammad Jarghoun e Mohammad El-Salhi.

Non è ancora chiaro se possa iniziare a stretto giro un’operazione via terra su Gaza, apparsa sempre più probabile con il passare delle ore.

La jihad islamica in Libano

Il conflitto, intanto, rischia di allargarsi nell’area. Accanto agli scontri a fuoco che continuano sul confine con Gaza, Tel Aviv ha rivolto la sua attenzione anche verso il Libano dominato dagli Hezbollah: il partito armato filo-iraniano ha ingaggiato l'esercito israeliano assieme ad altri della Jihad islamica in una sparatoria alla frontiera, preceduta e seguita da bombardamenti di artiglieria contro zone non abitate del sud del Libano. I miliziani sciiti filo-iraniani, che hanno ammesso di aver perso quattro miliziani, hanno poi lanciato un raid su due caserme israeliane.

Le Forze di difesa israeliane hanno ampliato la loro presenza lungo il confine, ammassando decine di migliaia di truppe aggiuntive. «La situazione» al confine con il Libano «è instabile» ha spiegato Jonathan Conricus, portavoce dell’esercito. «Siamo vigili. Abbiamo aggiunto decine di migliaia di truppe aggiuntive lungo il confine - riservisti e unità regolari - in previsione di un attacco di Hezbollah». Israele ha richiamato nelle ultime ore oltre 300mila riservisti che stanno rientrando in patria.

L’Europa

Ieri sera, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato a una riunione telefonica con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, il primo ministro britannico, Rishi Sunak, il presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron, e il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. I cinque capi di Stato e di governo, come si legge in una nota di palazzo Chigi, «hanno espresso un fermo sostegno ad Israele e una inequivocabile condanna degli spaventosi atti criminali di Hamas, che hanno causato un terribile numero di vittime innocenti, inclusi bambini, donne ed anziani». «La tutela della vita degli ostaggi» continua la nota, «è una priorità assoluta e su di essa si concentreranno gli sforzi diplomatici».

Meloni «nel riaffermare il diritto di Israele a difendersi, ha indicato la necessità di operare per evitare un ampliamento della crisi a livello regionale e per tutelare la popolazione civile coinvolta». Per le 19 di oggi è previsto un intervento del presidente americano Joe Biden sulla crisi in medio oriente.

Sempre oggi si terrà in videocall una riunione d’emergenza del Consiglio Affari esteri: l’Alto rappresentante dell’Unione europea Josep Borrell ha comunicato di aver invitato anche i ministri degli Esteri israeliano e palestinese, Eli Cohen e Riad Maliki.

La Farnesina intanto sta gestendo il ritorno degli italiani: sono arrivati questa mattina all'aeroporto di Pratica di Mare i due aerei militari italiani Boeing Kc767 con a bordo circa 200 connazionali rientrati da Israele.

L’Onu

Nel frattempo, l’Alto commissario per i diritti umani dell’Onu, Volker Türk ha avvisato in un comunicato che l’assedio totale di Gaza è una violazione del diritto internazionale: «Il diritto internazionale è chiaro: l’obbligo di impegnarsi costantemente per risparmiare la popolazione civile e gli obiettivi civili rimane in vigore durante gli attacchi». Il comunicato evidenzia il rischio «di un aggravarsi della situazione umanitaria a Gaza che già di per sé è terribile».

Per l’Onu, gli sfollati nella striscia di Gaza sono quasi 200mila.

© Riproduzione riservata