L’attacco missilistico di stamattina a Zaporizhzhia che ha avuto come bersaglio un convoglio umanitario ha provocato finora 25 morti e circa 50 feriti. A bordo delle auto colpite c’erano civili e tra le vittime ci sarebbero anche dei bambini. Olena Zelenska, la moglie del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha pubblicato sul suo account Twitter le immagini dell’attentato.

Le parole di Zelensky

«È un attacco terroristico quello che le forze armate russe hanno compiuto contro un convoglio civile umanitario a Zaporizhzhia», commenta l’attacco Zelensky. Il presidente ucraino ha poi accustao la Russia di essere una «feccia assetata di sangue» e ha promesso che «risponderà sicuramente per ogni vita ucraina perduta».

La Federazione russa è, secondo Zelensky, uno «stato terrorista» che ha «lanciato razzi contro la popolazione civile a Zaporizhzhia, Mykolaiv e Dnipropetrovsk. Colpisce le regioni ucraine con lanciarazzi e droni». Un’azione così sconsiderata che solo dei «terroristi» che «non dovrebbero avere posto nel mondo civile» potrebbero compiere. Secondo Zelensky, «il nemico si infuria e cerca vendetta per la nostra fermezza e per i suoi fallimenti. Colpisce cinicamente gli ucraini pacifici, perché ha perso tutto ciò che è umano molto tempo fa».

Lutto nazionale

Dopo l'attacco condotto dalle forze armate russe contro un convoglio umanitario di civili, il governatore ucraino di Zaporizhzhia, Oleksandr Starukh, ha proclamato per il 1° ottobre una giornata di lutto. Anche per il governatore si tratta di «un altro attacco terroristico da parte di un paese terrorista», come ha scritto su Telegram.

