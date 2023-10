Israele ha bombardato di nuovo nella notte Gaza, mentre è crisi umanitaria nella Striscia, dove gli sfollati sono più di un milione, e gli ospedali sono vicini al collasso. L’ufficio del premier Benjamin Netanyahu ha fatto sapere che per il momento non c’è «un cessate il fuoco né il l’ingresso a Gaza di aiuti umanitari in cambio della fuoriuscita di cittadini stranieri»: in un primo momento si era parlato infatti di un cessate il fuoco di cinque ore concordato con Stati Uniti e Egitto.

Philippe Lazzarini, commissario generale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e il lavoro per i rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente, ha sottolineato che Gaza sta rapidamente esaurendo l'acqua e l’elettricità e che la popolazione deve far fronte a gravi carenze di cibo e medicinali. «Gaza è strangolata e sembra che il mondo in questo momento abbia perso la sua umanità. Se guardiamo alla questione dell'acqua - sappiamo tutti che l'acqua è vita - Gaza sta finendo l'acqua e Gaza sta finendo la vita», ha detto Lazzarini. A questo si aggiunge che gli ospedali non resisteranno più di 24 ore con le attuali alimentazioni energetiche.

Intanto il presidente Usa, Joe Biden, ha affermato che Hamas deve essere «eliminato», ma allo stesso tempo ha avvertito che una occupazione di Gaza da parte di Israele sarebbe un «grave errore». Biden si è detto convinto che l'obiettivo principale debba essere «l'eliminazione di Hamas», ma allo stesso tempo ha spiegato che è «necessario avere una Autorità palestinese forte», requisito essenziale per un percorso che apra la «strada ad uno Stato palestinese».

«Non ora, ma penso che Israele capisca che una parte significativa del popolo palestinese non si sente rappresentato» dal movimento islamista e dai suoi «elementi estremi» e «non condivide le opinioni di Hezbollah».

Biden, ha esortato l’Iran a «evitare una escalation» del conflitto e ha poi affermato che «non ci sono prove chiare» che Teheran sia dietro l'attacco di Hamas a Israele.

Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha invitato Biden in Israele. Funzionari statunitensi e israeliani stanno discutendo la possibilità di una visita che richiederebbe una organizzazione capillare ed enormi misure di sicurezza. La Casa Bianca ha precisato che al momento il presidente non ha in programma nuove visite.

Il ministro degli Esteri e degli Espatriati dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Riad al Maliki, ha rivolto un appello all'Italia, affinché condanni «l’aggressione israeliana contro la Striscia di Gaza», condannando, a sua volta, l'attacco del movimento Hamas contro Israele.

I morti

È salito ad almeno 2.670 morti e 9.600 feriti il bilancio delle vittime dei bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza. Lo si apprende da un comunicato stampa diramato questa mattina dal ministero della Sanità di Gaza.

Secondo l’agenzia di stampa palestinese Wafa, sette membri della Protezione civile di Gaza sono morti questa notte nel corso dei bombardamenti aerei israeliani sul quartiere di Tal al Hawa e su altre zone della città di Gaza.

Fonti locali, hanno riferito infatti che due dei quartier generali e diversi veicoli della Protezione civile sono stati colpiti dalle Forze di difesa israeliane (Idf), mentre non si hanno notizie precise sul numero dei feriti. Contestualmente, altri quattro civili palestinesi sono rimasti uccisi nel bombardamento che nella notte ha colpito un’abitazione nel quartiere Qaizan al Najjar, nella città di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza.

Wafa riferisce, inoltre, che le Idf hanno colpito il campo profughi di Nuseirat, al centro della Striscia di Gaza. Intanto, secondo la Mezzaluna rossa, i bombardamenti israeliani hanno colpito l'area in cui si trova l'ospedale da essa gestito di Al Quds, situato nel centro-nord della Striscia di Gaza. Intanto, secondo Wafa, le Idf hanno lanciato una campagna di arresti in Cisgiordania.

A sud della città di Gerico, un giovane palestinese è morto e altri due sono rimasti feriti negli scontri scoppiati nel campo profughi di Aqabat Jabr, nel quale avevano fatto incursione arrestando sei residenti.

