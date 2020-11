Diversi colpi di arma da fuoco sono stati sparati nell'ambasciata dell'Arabia Saudita a L'Aja, in Olanda. Per ora non risultano feriti e la polizia sta indagando sull'accaduto. Al momento non è chiaro il motivo della sparatoria. Ieri, 11 novembre, a Gedda, città dell’Arabia Saudita, c’è stata un’esplosione durante una commemorazione per la fine della Prima guerra mondiale nel cimitero per non musulmani che ha causato quattro feriti fra cui due diplomatici occidentali.

