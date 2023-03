Dopo anni di scontri e rivalità, Iran e Arabia Saudita hanno annunciato la ripresa di normali relazioni. L’accordo è stato raggiunto a Pechino, grazie alla mediazione della Cina, ed è considerato un importante successo diplomatico, in particolare in un momento in cui l’influenza americana è in ritirata dal medio oriente.

L’accordo è arrivato a sorpresa, dopo che le rivolte degli ultimi mesi in Iran avevano ulteriormente inasprito i rapporti tra i due paesi. I media cinesi non hanno ancora commentato la notizia, ma i governi di Iran e Arabia Saudita hanno inviato un comunicato comune in cui specificano che nei prossimi giorni i due paesi si scambieranno ambasciatori.

I due paesi avevano interrotto le relazioni diplomatiche nel 2016, chiudendo le rispettive ambasciate. Ma la loro rivalità dura da molto più tempo. I due paesi sono divisi dalla religione, con l’Arabia Saudita che si considera la guida della maggioranza musulmana sunnita e l’Iran che è un punto di riferimento per la minoranza sciita.

Ma i due paesi sono in lotta soprattutto per l’influenza sulla regione mediorientale. Negli ultimi anni, il principale teatro di scontro tra i due paesi è stato lo Yemen, dove l’Iran sostiene attivamente i ribelli Houthi, contro le forze del vecchio governo e le altre milizie sostenute dal regime saudita.

